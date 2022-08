„Závod byl skvělý – těžký i zábavný, užil jsem si to. Valachy man je moje srdcovka, je jedinečný prostředím i atmosférou,“ svěřil se v cíli talentovaný triatlet, jenž v cíli porazil o téměř čtyři minuty loňského vítěze týmového kolegu z Titan Trilife Vojtěcha Bednarského.

„Věděl jsem, že pro Radima dnes nebudu konkurent, výkoností je jinde a je to obrovský talent. Do závodu jsem šel s tím, že mě na kole sjede Jaroslav Kulhavý, ale pokusím se ho pak seběhnout, a to se podařilo. Dal jsem do závodu maximum, jsem spokojený, a těším se na příští rok,“ dodal Bednarský.

Nováčka z Baťova spasil v Přerově po přestávce Krajča

Bronz vybojoval Petr Šťastný, čtyřnásobný vítěz celé Valachy tour. Jen dvacet sekund za ním skončil překvapivý účastník Valachy mana – biker a olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý, jenž se přihlásil na poslední chvíli den předem. „Je to můj druhý triatlon v životě, poprvé jsem ho zkoušel před 25 lety. Měl jsem teď nějaký tréninkový a závodní prostor a lákalo mě rozbít stereotyp, tak jsem si říkal, že to prostě zkusím,“ prozradila v cíli cyklistická legenda.

„Moc jsem netrénoval, dvakrát jsem si zaplaval, běhat jsem skoro nebyl, ale stejně by mi to asi moc nepomohlo, tak jsem to zkusil z voleje. Užil jsem si to. Nejvíc jsem se bál běhu, který je mou nejslabší disciplínou, ale nakonec byl v pohodě. Ale rezervy tam jsou samozřejmě obrovské a nevyhnuly se mi začátečnické chyby, jako příliš dlouhý čas v depu nebo skok do vody, po kterém mi spadly brýle. Ale jsem spokojený, triatlon mě bavil. Asi ještě víc by měl lákal Ironman a jeho delší trati. Když bude prostor, rád by se věnoval i jiným sportům na vyšší úrovni,“ líčil Jaroslav Kulhavý.

FOTO a VIDEO: Remízové derby rozhodla chyba Skaštic v závěru

Mezi ženami kralovala zlínská Helena Kotopulu a to doslova: byla nejlepší nejen v pátečním krátkém závodě, ale nastoupila navíc i do sobotního delšího závodu a i v něm zvítězila. „Na Valachy manovi jsem byla už víckrát, ale většinou jen jako fandící doprovod synů. Vždy se mi termínově kryl se Slovakmanem, který byl ale letos zrušený, tak mi to konečně vyšlo. Měla jsem trochu obavu, po dešti to klouzalo a já nemám dobrou techniku sjezdu na kole, ale nakonec to bylo bez problémů a na běhu už to šlo samo,“ svěřila se Helena Kotopulu.

Druhé místo v hlavním závodě žen obsadila Tereza Svobodová třetí byla Kateřina Krutílková.

Závod na krátké trase mezi muži v pátek vyhrál Jiří Klíma.

Dvoudenní akce, která jako vždy nabídla trasy nejen pro zkušené sportovce, ale i hobíky, začátečníky a také pro děti, přilákala 928 sportovců a byla letos prakticky vyprodaná. „Máme z toho velkou radost, ten počet je malý zázrak. Letos velmi přibylo účastníků, kteří si přijeli vyzkoušet triatlon vůbec poprvé, k čemuž Valachy man díky intervalovému startu a kratším distancím dává ideální příležitost. Dvě desítky sportovců dokonce závodily v obou dnech,“ potěšilo Bohuslava Komína, hlavního organizátora akce.

Tréninky v kopcích, posilovna u stadionu. Vabroušek má pro Zlín slabost

„Do příštího ročníku proto chceme přidat speciální soutěžní kategorii, takového „double Valachy mana“. Evidentně je to pro mnohé zajímavá výzva,“ dodal šéf akce.

Další akcí seriálu Valachy tour bude 22. října závěrečný Běhej Valachy, kdy budou současně vyhlášeny i výsledky celé série.

Výsledky

Hlavního závod na dlouhé trati (350 m plavání, 16 km horské kolo, 4,5 km terénní běh)

Muži: 1. Radim Grebík 1:04:39, 2. Vojtěch Bednarský (oba Titan TRILIFE) 1:08:18, 3. Petr Šťastný (Sport Import) 1:10:22, 4. Jaroslav Kulhavý (ČS Accolade) 1:10:42, 5. Filip Václavík 1:11:13, 6. Václav Bednarský (oba Titan TRILIFE) 1:12:26.

Ženy: 1. Helena Kotopulu (CSG Tri team) 1:26:21, 2. Tereza Svobodová (Titan TRILIFE) 1:29:16, 3. Kateřina Krutílková (Bike Pro Racing) 1:31:25, 4. Barbora Vojtěšková 1:35:20, 5. Mária Sýkorová (obě Titan TRILIFE) 1:38:44, 6. Kateřiná Hollá Lindnerová (DK Bikeshop racing team) – 1:38:48.