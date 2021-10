Jan Mičola, trenér Lesany: „Náš rozjezd byl sice kostratý, chvíli jsme se trápili, ale pak jsme rychle odskočili na rozdíl deseti gólů a do přestávky bylo rozhodnuto. Po změně stran jsme opět polevili, ale přesvědčivé vítězství jsme s přehledem kontrolovali.“

LITOVEL B – NAPAJEDLA 26:35 (15:18)

Petr Juráň, trenér Napajedel: „Do Litovle jsme odjížděli po porážce v poháru od Zlína a tak jsme se chtěli hned vrátit na vítěznou vlnu. Na začátku se nám podařilo dostat do mírného vedení a to jsme drželi po celý první poločas. V druhém poločase, díky zlepšené obraně, jsme odskočili soupeři na rozdíl 6-ti branek a v poklidu dotáhli zápas do vítězného konce. Zápas se vydařil navrátilci Davidu Lefanovi. V sobotu nás čeká domácí zápas o první místo s celkem z Lesany Zubří.“

Napajedla: Hrdina, Šidlík - Lefan 8, Novák 6, Kočí 5, Kašný 4, Šáš 4, Pešek 2, Bouda 1, Závodník 1, Chomič 1, Čikota 1, Machan 1, Žůrek 1, Indrák D.,

ÚJEZD U BRNA – HOLEŠOV 41:39 (21:20)

Richard Buček, trenér Holešova: „Řada zranění a nemocí si vybrala svou daň, a tak jsme měli jen pouze jednoho hráče na střídání. K vidění byla rychlá házená, kdy útoky převyšovaly obrany o čemž vypovídá jak poločasový, tak celkový výsledek. Na závěru se podepsala především únava, kdy už jsme neměli dostatek sil výsledek zvrátit v náš prospěch. Všem hráčům patří poděkování, jak k utkání přistoupili.“

Holešov: Marcel Cagášek, Tomáš Běčák, Radovan Vízner 7, Robert Plšek 16, Miroslav Chadim 1, David Jaroš 6, Robert Buček 4, Richard Buček 1 a Štěpán Málek 4.

FRÝDEK-MÍSTEK B – LUHAČOVICE 44:21

SKH POLANKA N.O. - ROŽNOV P.R. 24:22

Pokud vám chybí informace a fotky k některým zápasům II. ligy, prosím dodejte je nám na email: sprot.zlin@denik.cz, my je rádi zveřejníme.