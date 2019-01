Napajedla, Bystřice p. H. – Důležité vítězství a krok k záchraně udělali o víkendovém 19. kole prvoligoví házenkáři Napajedel, kteří uspěli na palubovce nováčka. Naopak těsnou porážku utrpěla na palubovce lídra Bystřice, která stále okupuje čtvrté místo.

Volejbalisté zlínské Fatry. Ilustrační foto. | Foto: DENIK/archiv

Fatře v Praze nevyšel vůbec první poločas. Po dvaceti minutách hry svěřenci trenéra Štefana Boršického prohrávali již o šest branek. „Kluci neplnili taktické pokyny, špatně bránili. Tři minuty před přestávkou jsme už prohrávali o sedm branek,“ posteskl si vedoucí týmu a předseda klubu v jedné osobě Jan Hofman.

Druhé dějství ale Napajedlům vyšlo nad očekávání. Úvodních třináct minut vyhrála 10:3 a zcela zvrátila vývoj zápasu. „Konečně kluci pochopili, co se po nich vyžaduje. Příkladně bránili, mezi tyčemi chvílemi čaroval Machan. Byli jsme jako vyměnění,“ radoval se Hofman, jehož výběr si už až do konce udržoval tří až čtyřbrankový náskok. „Vyhráli jsme zcela zaslouženě. Toto vítězství jsme potřebovali jako sůl!“

Dva body z pražského Chodova sice Fatru z předposlední sestupové příčky neodpoutala, ale na své konkurenty významně umazaly ztrátu. „O víkendu je sice reprezentační přestávka, ale poté doma hostíme rezervu Jičína. Pokud ji porazíme, poprvé opustíme sestupové příčky,“ poznamenal předseda, jenž věří v udržení prvoligové příslušnosti. „Situace je stále otevřená, ale už od zimní přestávky, kdy jsme kádr posílili a vrátily se do sestavy opory, jsem optimista. K definitivní jistotě potřebujeme v posledních třech kolech uhrát pět bodů,“ spočítal Hofman.

Bystřičtí se na půdě lídra snažili, ovšem domácí si devatenáctou výhrou v řadě definitivně pojistili vítězství v soutěži. „Hrála se výborná a hlavně divácky atraktivní házená. Do zápasu jsme vstoupili dobře a vedli jsme 2:0. To bylo naše nejvyšší vedení v celém průběhu. Do 13. minuty jsme se přetahovali o vedení. Potom nám domácí odskočili na rozdíl čtyř gólů. Do přestávky jsme to dorovnali,“ zhodnotil úvodní půli trenér Bystřice Bohumil Kolář.

Po změně stran měli navrch domácí. Brno dlouho drželo dvou až tříbrankové vedení. V závěru hosté znovu dotahovali, ale Žůrek neproměnil minutu před koncem sedmimetrový hod, a tak se z vítězství radovalo Brno. „Škoda, že jsme nebyli trošku důraznější v obraně. Ve druhé půli jsme začali osobně bránit dva hráče domácích, ale přesto se nám zápas nepodařilo dotáhnout do vítězného konce. Trojice Žůrek, Zbranek a Dobeš nastřílela 32 branek. Byli to tahouni mužstva. Podali jsme bojovný výkon a určitě jsme si zasloužili alespoň bod,“ dodal kouč Bystřice.

KP BRNO – BYSTŘICE P. H. 39:38 (22:22)

Bystřice p. H.: Bobál, Mikulenčák, Cagášek – Žůrek 12, Dobeš 11, Zbranek 9, Vacula 4, J. Tiller 1, R. Tiller 1, Petrovčín, Hradil, Salvet. Trenér: Bohumil Kolář. Sled: 0:2, 6:6, 13:9, 16:13, 18:18, 22:22, 25:22, 27:23, 30:27, 32:31, 36:34, 39:38.

CHODOV – FATRA NAPAJEDLA 29:32 (18:13)

Fatra: Machan, Hrdina, Stojar – Zd. Kašný 7, P. Kašný 1, Bělovský 1, Odstrčilík 2, Závodník 2, Weintritt 9, D. Chomič 3, Zmeškal, Růžička, Vaško 7, Habarta. Trenér: Štefan Boršický. Sled: 3:4, 8:5, 14:8, 18:11, 19:15, 19:19, 21:23, 24:28, 28:30.

Další výsledky: Litovel – Karviná j. 30:27, Jičín – Kostelec 27:27, Ostrava – Náchod 27:28, Košutka – Nové Veselí 40:20.

1. Brno 19 16 3 0 591:478 35

2. Karviná j. 20 13 2 5 586:523 28

3. Chodov 19 11 1 7 541:514 23

4. Bystřice p. H. 19 10 2 7 621:576 22

5. Kostelec 19 6 6 7 500:521 18

6. Ostrava 19 8 1 10 559:573 17

7. Litovel 19 8 1 10 521:536 17

8. Náchod 20 7 3 10 526:557 17

9. Košutka 19 7 2 10 532:533 16

10. Jičín B 19 6 2 11 460:516 14

11. Napajedla 19 4 5 10 519:552 13

12. Nové Veselí 19 4 2 13 476:553 10

Martin Břenek, Libor Kopčil