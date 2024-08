Z první RZ si odnesl penalizaci 20 vteřin. Až takovou roli to podle rodáka z Fryštáku nesehrálo. „Druhý den jsme tuto ztrátu téměř stáhli, nakonec to k ničemu nebylo. Možná nám to pomohlo k tomu, že jsme jeli tak rychle,“ uvažuje nahlas.

Stahoval výborně. Na sedmé erzetě v Kateřinicích ztrácel na vedoucího jezdce a pozdějšího vítěze Dominika Stříteského jen čtyři sekundy. Pak přišla průtrž mračen a po Rajnochovicích manko 40 vteřin. „Rozhodla tato rychlostní zkouška. Špatně jsme zvolili pneumatiky. Měli jsme info z radaru, že to bude jinak,“ pronesl smutně Cais.

Hayden Paddon hodnotí Barum Czech Rally 2024. | Video: Deník/Radek Štohl

Nevzdal se, bojoval až do úplného konce. Nakonec mu to stačilo na konečnou třetí příčku, jeho nejlepší umístění na Barum Czech Rally Zlín v historii. „Dokázali jsme, že na to máme. Na jedné straně panuje radost, na druhé nikoliv. Zůstává hořkost na jazyku, rychlost na to byla. Mohlo to padnout. Třetí místo ale bereme všemi deseti!“

Jak přiznal po závodě, k úplné dokonalosti chybí poslední dílek do skládačky. Odrazit by se mohl už od vítězných RZ, letos zde vyhrál osm ze čtrnácti odjetých. „Je to zadostiučinění,“ připouští Cais.

Třetí příčka je pro Erika Caise nejlepším umístěním z dosavadních závodů českého šampionátu. Na předchozích odjetých skončil pátý, čtvrtý a šestý. „Znám zdejší trať. Ostatní pochotepilně méně,“ vysvětluje 25letý jezdec.

Poslední závod sezony se odjede ve druhé polovině září v Pančavě.