,,První čtvrtinu jsme prohráli 14:17 a po poločase jsme prohrávali 32:34. Ani třetí čtvrtina se nám nevydařila. Po ní Opava vedla 58:52. V poslední části se však do výsledku projevila naše početnější lavička a podařilo se nám vyrovnat. Duel jsme mohli rozhodnout v závěru střetnutí, nepovedlo se nám však využít střelu za 3 body. O osudu zápasu se tak rozhodlo v prodloužení. V něm jsme měli větší hlad po vítězství,“ prozradil Vavruša.

,,Hosté bez několika opor ze základní sestavy ve druhé polovině utkání odpadávali fyzicky. My jsme toho využili a ve třetí čtvrtině jsme si vypracovali čtrnáctibodový náskok. Ve čtvrté části už se zápas jen dohrával,“ konstatoval Nachtmann po druhé víkendové partii.

,,Soupeř k nám přijel v kompletní sestavě. Za Brno nastoupilo také několik mladých hráčů. My jsme sice v zápase s nepříjemným mužstvem ještě nepodali optimální výkon, duel jsme však měli od začátku do konce pod kontrolou. Střelba se dařila hlavně Lukášovi Bukovjanovi, který dal 25 bodů,“ informuje valašskomeziříčský trenér Petr Nachtmann.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.