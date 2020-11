,,Dlouhodobě si vážíme práce personálu v nemocnici v Kroměříži. V každé sezoně se nám nevyhýbají zranění a v místní nemocnici se o nás vždy dobře postarali. V současném období, kdy jsou doktoři i zdravotní sestry hlavně kvůli koronaviru pod neustálým tlakem a stresem proto chceme alespoň symbolicky podpořit jejich těžkou a zodpovědnou práci,“ uvedl hlavní kouč kroměřížského druholigového týmu Jiří Vavruša.

Kroměřížští basketbalisté si tak dobrým nápadem zpestřili nucenou přestávku, kdy nemůžou hrát zápasy o mistrovské body a kdy nemůžou ani trénovat.

,,Momentálně všichni hráči tráví čas se svými rodinami. Někteří se věnují studiu,“ prozradil Vavruša, který věří, že si jeho svěřenci udržují v kondici, případně posilují.

,,Předpokládám, že druhá liga bude pokračovat až v lednu. Ale přál bych si, aby to bylo dřív. Kluci se celé léto poctivě připravovali a tréninky chtějí v druholigových zápasech zúročit. Navíc máme soutěž dobře rozehranou. Proto by bylo pro nás ideální, aby se hráči brzy vrátili na palubovky,“ přeje si trenér Kroměříže.

Hanáci se na další duely těší. V letošní sezoně mají jasný cíl.

,,Chceme postoupit do play off. To se nám poslední dvě sezony nepodařilo,“ potěšilo by Jiřího Vavrušu.