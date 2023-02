,,Do utkání s olomouckým rivalem jsme nevstoupili špatně, ovšem nedokázali jsme si vypracovat výraznější vedení. Hosté si vybrali svůj den především zpoza trojkového oblouku, když v zápase nastříleli famózních 16 trojek. My jsme jim ale vzdorovali až do konce duelu, na výhru jsme ale nedosáhli,“ konstatoval po střetnutí domácí trenér Jan Hlobil.

V následujícím 18. kole Kroměříž porazila celek Slavie Ostravská univerzita 78:75.

,,Severomoravané mají v sestavě hráče se zkušenostmi s NBL. V prvním poločase bylo utkání vyrovnané. V závěru první půle ale Nádeníček svojí aktivitou přenesl energii na celý náš tým. S ní jsme pak nastoupili i do druhé půle a ve strhující koncovce zápasu se nám podařilo udržen těsné tříbodové vítězství,“ potěšil skalp silného soupeře kouče Kroměříže Hlobila.

V tabulce je kroměřížské mužstvo na 8. místě se stejným bodovým ziskem jako devátí Vlci ze Žďáru nad Sázavou.

A právě v dalším kole se Hanáci utkají se Žďárem nad Sázavou. Pro oba týmy to bude zápas sezony, který se bude hrát v sobotu 4. března na Vysočině.

SLAVIA KROMĚŘÍŽ – SK UP OLOMOUC 89:95 (23:19, 44:48, 67:73)

Body Kroměříže: Nádeníček 22, Kubík 13, Vavruša 11, Kadlec 10, Pobořil 10, Bisaha 8, Křůmal 7, Michalčík 3, Mrázek 3, Kalousek 2.

SLAVIA KROMĚŘÍŽ – SLAVIE OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 78:75 (14:18, 35:35, 56:58)

Body Kroměříže: Kalousek 17, Nádeníček 16, Kadlec 11, Křůmal 10, Vavruša 8, Kubík 7, Mrázek 5, Bisaha 2, Láníček 2.