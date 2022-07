,,Dneska mi to na trati sedlo. V plavání, na kole i v běhu se mi dařilo,“ pochvaloval si v cíli Petr Veselský.

Ten se na závod těšil. ,,Pořádal ho můj domácí klub,“ upozornil triatlonista z Hulína.

Na startu se sešla za poslední roky v Hulmenovi nejkvalitnější konkurence. Veselský v ní obstál.

,,Povedlo se mi úvodní plavání. Po něm jsem pak celou cyklistiku jel s klubovým kolegou Václavem Hoškem. Při ní jsme se poctivě střídali. V běhu už jsem byl rychlejší. Nakonec z toho byl zisk třetího místa,“ radoval se ze zisku bronzové příčky reprezentant hulínského Aspotu.

Na trati ho nepotkala žádná větší krize. ,,Pouze v posledních dvou kilometrech běhu už bylo velké horko,“ prozradil Petr Veselský.

S výsledkem v letošním Hulmenovi je maximálně spokojený.

,,Chtěl jsem skončit na bedně, ale v nabité konkurenci to bylo velmi těžké. Navíc letos nemám úplně ideální formu. Nakonec se to podařilo,“ potěšil povedený výsledek Veselského, který si mimo jiné připsal také skalp legendárního Ironmana Petra Vabrouška.

Po závodu Petr Veselský relaxoval při úklidu depa v areálu hulínského koupaliště a večer si užíval klubovou oslavu po dalším vydařeném ročníku Hulmena.

Dařilo se také dalším triatlonistům ze Zlínského kraje. Petr Vabroušek (Titan Trilife Zlín, 1:27:17) skončil čtvrtý, Radim Barták (Cyklo OP-BT Morkovice, 1:28:43) sedmý a domácí Václav Hošek (Aspot Hulín, 1:29:36) devátý.

Závod žen suverénně vyhrála Helena Kotopulu (CSG Triteam, 1:32:21), před Alenou Losertovou (Zapro Team, 1:42:28). Třetí byla Šárka Valčíková ze Slavičína (New Balance, 1:51:26).

,,Protože bylo velké horko, tak jsem se nemohla dočkat plavání,“ přiznala s úsměvem Helena Kotopulu.

Po první disciplíně měla představu, že bude se starším synem Mikisem (ten skončil v absolutním pořadí mezi muži díky času 1:32:55 na 15. místě) spolupracovat na kole.

,,Ovšem po plavání, i když se mi povedlo, jsem na něho měla velkou časovou ztrátu. Na kole jsem proto úvodních 10 kilometrů jela sama, ale cítila jsem se dobře. Potom mě dojela spolupracující skupinka z AD Teamu. Protože to byl hákový závod, tak jsem s nimi zkusila spolupracovat. Po jejich častém střídání a nástupech jsem

však z této skupiny odstoupila a dalších 5 kilometrů jsem se z toho vzpamatovávala. Záhy mě dojel Petr Vabroušek a vytáhl mě z mojí poklidné jízdy. Během krátké chvilky jsem se znovu vrátila do závodního tempa. S Petrem Vabrouškem jsme pak spolupracovali až do konce cyklistiky. Byla to dobrá škola jízdy v háku,“ pochvalovala si Helena Kotopulu.

S malenovickým Ironmanem dojeli i Mikise. Ten ale jejich tempo neudržel.

,,V závěrečném běhu už šlo všechno hladce. Velké horko mi nevadilo,“ konstatovala v cíli spokojená triatlonistka ze Zlína.

A jak se po triumfu v Hulíně odměnila?

,,Při cestě domů jsme se s celou rodinou stavili na výbornou zmrzlinu do Dobrotic. Odpoledne už mě ale čekal v rámci tréninku 90 minutový běh,“ svěřila se ještě Kotopulu.

V letošním ročníku Hulmena se ve všech kategoriích představilo 177 triatlonistů a triatlonistek. Závod doprovázelo pravé letní slunečné počasí. Bylo velké horko. V jeho průběhu teploměr ukazoval hodně přes 30°C.

Závod v Hulíně byl třetím podnikem Okresního triatlonového poháru Triseries na Kroměřížsku 2022. Dalším bude už tuto sobotu 30. července Holešovman v Holešově.