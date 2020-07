Věřil, že na konci předjede ještě jednoho soupeře, v posledním sjezdu ale nešťastně upadl, a tak přišel o ještě lepší umístění. Přesto cyklista Lukáš Václavek nesmutnil. Naopak, člen klubu Cykloop.cz-BT Morkovice si v sobotním závodě MTB MARATON AMTECH - JUVACYKLO 2020 v Buchlovicích připsal nejlepší výsledek kariéry, když celkově dojel do cíle v čase 2:26:50 jako pátý a s přehledem ovládl svoji kategorii mužů do devětadvaceti let.

Lukáš Václavek si v sobotním závodě MTB MARATON AMTECH - JUVACYKLO 2020 v Buchlovicích připsal nejlepší výsledek kariéry. | Foto: Lidka Polišenská

„Jsem nadmíru spokojený, vůbec jsem to nečekal. Když jsem viděl startovní listinu, myslel jsem si, že budu rád za desítku. Nakonec jsem dopadl lépe. Možná tomu pomohlo i to, že někteří borci, co jeli přede mnou, to zabalili a dalším to úplně nesedlo,“ říká Václavek.