Večer plný her si užily děti na posledním Nočním deskohraní tohoto školního roku v holešovském Středisku volného času TYMY.

Zatímco mladší hráči se pustili do svých oblíbených deskovek, starší hráči si vyzkoušeli novou hru Lovci podnikavých duchů. Tuto etapovou hru budou děti ve věku od osmi do patnácti let hrát každý týden po celý příští školní rok.