,,Jedná se o výzvu pro všechny, kteří si chtějí zazávodit, nebo jenom projet na kole,“ vysvětluje smysl časovky jeden z jeho pořadatelů Pavel Mrázek.

Každá dvojice si zvolí individuální čas startu. A to nejpozději do soboty 14. listopadu do 14 hodin.

Start zajímavého cyklistického měření sil na Hané je na kruhovém objezdu u nové polikliniky v Kroměříži. Trať dále vede po silnici číslo 47 směrem do Vyškova, kde je na kruhovém objezdu u Tržiště obrátka. Poté se jede po stejné silnici zpět do cíle, který je na opět na kruhovém objezdu u nové kroměřížské polikliniky. Celková délka trati je 64,6 kilometru.

,,Aby cyklisté mohli vyhrát jednu z cen, tak musí kromě rychlosti splnit několik podmínek. Musí se společně vyfotit před kavárnou Velo Café v Kroměříži, předložit screenshot potvrzující zdolání trasy, kde bude vidět čas jízdy, její délka a ideálně i samotná trasa. Dále přidat komentář, jak se jim v časovce dařilo,“ upozornil Mrázek.

Vyhlášení výsledků je na programu v sobotu 14. listopadu v 18 hodin. Pět nejrychlejších dvojic bude odměněno zajímavými cenami.

Více informací o kroměřížské časovce dvojic je na facebookových stránkách kavárny Velo Café.

Zdroj: archiv pořadatele