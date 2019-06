Šestadvacátý ročník Bikemaratonu Drásal odstartoval už o půl šesté ráno. Z holešovského náměstí Edvarda Beneše odjížděli závodníci, které čekalo 177 kilometrů. Trasu kolem Tesáku, Rajnochovic, Trojáku a Držkové objeli účastníci závodu Obr Drásal dvakrát, než přes Lukov a Dobrotice dojeli po poledni do holešovského zámku.

Cyklisty po celé trase povzbuzovali fanoušci. Po deváté hodině ráno přišli své favority povzbudit na Troják, kudy trasa vedla od rozhledny Maruška přes parkoviště ve směru na Tesák.

„Drásala jsme jezdili s přítelem Pavlem Krupicou každý rok. Loni jsem ale jet nemohla, protože jsem čekala Honzíka. Letos už je tu náš malý závodník s námi, přestože zatím jej čeká teprve odrážedlo,“ řekla Jana Ocelová, která i se synem přišla na Troják podpořit svého partnera a kamaráda. Pochází z Brna, s partnerem navštěvují cyklistické závody po celé Moravě.

„Přítel jede trať na 117 kilometrů, tak čekáme, abychom mu mohli zamávat. Už brzy by měl tudy projet také náš kamarád Igor Palásek, který jede právě Obra a snaží se o dobré umístění. Doufám, že se sama brzy vrátím do sedla, už mi to začíná chybět,“ svěřila se Jana Ocelová.

Na louce pod parkovištěm na závodníky čekalo občerstvení, mohli si vybrat nápoj nebo z různých druhů ovoce a zeleniny. V případě potřeby si zde mohli spravit kolo, připravená byla také zdravotní služba.

Další osvěžení čekalo cyklisty na Tesáku, kde se mohli zchladit pod proudem tekoucí vody.

Závodníci hlavní trasy A pro muže dlouhé 117 kilometrů odstartovali před osmou hodinou ráno. Třetí z šesti závodů o délce 85 kilometrů byl původně určen pouze pro ženy jako trasa A, pro malý zájem se jej ale pořadatelé rozhodli zpřístupnit také mužům.

„Do závodu se totiž původně přihlásilo pouze pět žen,“ vysvětlil moderátor akce.

Závodníci na tuto trasu vyjeli v devět hodin dopoledne, na 55 kilometrů dlouhou trať B cyklisté vyjeli v jedenáct hodin. Jednatřicetikilometrová trasa C startovala ve 13 hodin, o půl hodiny dříve začala šestnáctikilometrová jízda po okolí Holešova pro rodiče s dětmi.

Návštěvníci akce se nenudili ani při čekání na vítěze. Celé dopoledne měřili své síly malí cyklisté na trase Junior Trophy, která byla přichystána v sadu zámecké zahrady. Trasa byla opravdu klikatá, závodníci tak předvedli, že zvládají rychlou jízdu a umí vybírat zatáčky.

Závodů se zúčastnilo na pět stovek dětí, které soupeřily v kategoriích podle věku, dívky a kluci zvlášť. Na upravenou trať dokonce vyrazili chlapci a holčičky do pěti let a nejmenší děti na odrážedlech.

Po jedné hodině začali do cíle v zámecké zahradě přijíždět první cyklisté. Jako první cílovou rovinku projel vítěz trasy A na 117 kilometrů Tomáš Višňovský.

Vítězkou ženské trasy A na 85 kilometrů se stala Jana Pichlíková, která své prvenství oslavila zvednutím kola nad hlavou. Nakonec do cíle dorazil také Jan Jobánek, který v čase 8:01:31 obhájil své páté vítězství na nejdelší trase Obr Drásal, a stal se tak zároveň mistrem České republiky v ultramaratonu pro letošní rok.

Příjezdem vítězů program v Holešově neskončil. Po celé odpoledne přijížděli do cíle závodníci všech šesti závodů. Návštěvníci se mohli zabavit u sportovních stánků nebo si nechat otestovat svá kola. Odpoledne na ně čekala bohatá tombola, večer koncert a diskotéka. Děti se mohly zdokonalit v jízdě na kole v Bike Academy pod vedením předních českých bikerů. Závod zakončil slavnostní ohňostroj.