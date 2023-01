Jiří Mika, házenkářský trenér:

„Nechci, aby to vyznělo formálně, ale sobě a tím i mým nejbližším přeji do nového roku především co nejpevnější zdraví! V mé nové trenérské pozici bych si přál, abych dokázal pomoci hlavně mladým začínajícím trenérům v jejich trenérské praxi. Nám všem společně přeji, aby jsme si dokázali vždy pomoci, byli k sobě tolerantní, brzy skončila válka na Ukrajině a konečně se vrátili do doby před kovidem!