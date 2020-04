,,Opatření proti koronaviru jsou samozřejmě nezbytná. Jsou však svazující. Český svaz stolního tenisu totiž poslední dvě kola základní části soutěže odložil na neurčito. Proto nás možná ještě čekají dohrávky v Havlíčkově Brodě a Zruči nad Sázavou. Pokud se ovšem tyto duely budou hrát až v květnu, tak to pro chropyňské áčko bude problém. Spoluhráči pracují na směny a termíny utkání potřebují znát dlouho dopředu,“ má o starosti pořád postarané Filip Král.

Toho kromě stolního tenisu trápí i součastná situace kolem nebezpečného viru v Česku.

,,Není to nic příjemného. Vždyť moji spoluhráči Tomáš Grmela a Aleš Grmela bydlí v Litovli. Proto byli dlouho až do pondělí v karanténě. Občas jsem se s nimi spojil a snažil se jim pomoct,“ nenechal kamarády v nesnázích Král, který se momentálně udržuje v kondici lehčími protahovacími cviky.

,,Hlavně si musím udržet váhu. Před třemi roky jsem trochu přibral a v zápasech to bylo poznat. Hůř jsem se pohyboval,“ zavzpomínala stolně tenisová jednička Chropyně.

Král ovšem také přiznal, že si rád od stolního tenisu odpočine. ,,Už několik týdnů netrénuji. Proto by mi vyhovovalo, kdyby svaz podobně jako v některých jiných sportech sezonu ukončil. Na stolní tenis potřebuji alespoň na chvíli zapomenout. Sezona byla totiž hodně náročná. Jak z organizačního hlediska, tak i po sportovní stránce. Také cestování bylo docela dost. Navíc, jak to půjde tak musím co nejdřív řešit situaci v našem klubu. Vždyť áčko po čtyřech letech sestoupí ze třetí ligy. Sestup nemine ani rezervní tým z divize do krajského přeboru. Také céčko se po ročním působení v krajském přeboru vrátí do okresního přeboru. Jenom Chropyně D mi dělá radost. Náš čtvrtý celek postoupil z okresní soutěže do okresního přeboru,“ nezapírá Filip Král.

Nejlepší hráč Hanáků se momentálně také podílí na ochraně proti koronaviru.

,,V Chropyni jsme se kvůli této nemoci semkli. Holky z města šijí roušky. Já jim dodávám gumičky a otec spoluhráče Lukáše Konečného Roman Konečný nitě,“ prozradil Král.

Ten je zklamaný, že se letos ruší jedna sportovní akce za druhou. ,,V letní pauze jsem se těšil na mistrovství Evropy ve fotbale, chtěl jsem sledovat olympiádu v Tokiu. Třeba se alespoň bude dohrávat stolně tenisová kvalifikace družstev. Z ní by muži Česka mohli do Tokia postoupit. Ani na dovolenou asi nikam nepojedu. Na přelomu letošního března a dubna na ni ani moc nemyslím. Možná v červenci pojedeme s kamarády na výlet do Velkého Týnce na Pivní a gulášové slavnosti. Léto bych si však měl zpestřit krátkým domácím soustředěním na koupališti v Chropyni s mladými vodními pólisty z Olomouce, Brna a Prahy,“ plánuje závěrem Filip Král.