Mulugeta Serbessa zvítězil v jubilejním 50. ročníku mezinárodního Chřibského maratonu.

Chřibský maraton v Kroměříži | Foto: Miroslav Vypušťák

Dvaapadesátiletý rodák z Etiopie hájící barvy týmu ORT + TRAUMA + RHB Týn nad Vltavou, dosáhl v 42,2 kilometru dlouhém podniku na trati mezi Kroměříží, Kotojedy, Trávnickými zahrádkami, Kvasicemi, Novou Dědinou, Kostelany, Bunčem, Zdounkami, Šelešovicemi, Jarohněvicemi, Vážany s cílem opět v Kroměříži, času 2:53:54.

Stříbrnou pozici vybojoval Ondřej Velička z Bystřice pod Hostýnem (www.ultramaratonec.cz). Ten do cíle doběhl se ztrátou 23 sekund. Bronzovou příčku obsadil Brňan Daniel Orálek (PUMA, 2:58:20).

Nejúspěšnější regionální vytrvalec v letošním Chřibském maratonu Ondřej Velička bral závod jako přípravu na první ročník listopadového holešovského ultra běžeckého závodu Czechia Backyard.

,,Maraton v Chřibech se mi hodil do tréninku jako delší tempový běh. Vzhledem k náročnosti trasy bych byl v cíli spokojený s časem pod 3 hodiny,“ plánoval Velička.

Ten od startu v Kroměříži běžel na předních pozicích.

,,Na začátku se na čele vytvořila trojice, v ní byl Mulugeta Serbessa, Daniel Orálek a Tomáš Navrátil. S nimi jsem držel krok. Bylo to trochu riskantní rozhodnutí, protože se běželo v dost svižném tempu. Já jsem se v úvodních kilometrech ale snažil hlavně schovat před silným větrem. Také mi vyhovovalo, že nemusím sledovat značení trasy. V závěru 5. kilometru Serbessa výrazně zrychlil tempo. Na to dokázal zareagovat jenom Tomáš Navrátil. Orálek se později na vedoucí běžce dotáhl, já jsem běžel na čtvrté příčce sám,“ popsal vývoj v první polovině závodu vytrvalec z Bystřice pod Hostýnem.

Na 20. kilometru ve stoupání na Bunč se Veličkovi podařilo Orálka předběhnout a hned záhy se dostal i před Navrátila.

,,To mě hodně povzbudilo, Orálek se mě ale snažil udržet. Serbessu jsem před sebou neviděl. Při seběhu do Zdounek jsem se od Daniela Orálka odpoutal. Nicméně věděl jsem, že Dan mívá dobrý finiš. Do cíle se však už na pořadí nic nezměnilo. Na závěrečných rovinách se mi ještě podařilo náskok Serbessy na prvním místě výrazně stáhnout. Možná jsem se měl pokusit o atak první příčky, ale nevím, jak by to dopadlo, protože posledních 5 kilometrů bylo hodně náročných,“ prozradil Ondřej Velička.

Ten po závodu relaxoval s přítelkyní v kroměřížském bazénu.

,,V bazénu a v páře jsem si uvolnil nohy. Velmi mi to pomohlo,“ svěřil se ještě Ondřej Velička.

Z maratonců ze Zlínského kraje skončil ještě Jiří Klement (Dressme.cz, 3:04:35) pátý a Tomáš Navrátil z pořádajícího klubu AK Kroměříž bral za čas 3:11:15 šesté místo.

V závodu žen zvítězila Iva Pachtová (TJ Jakl Karviná, 3:46:29), před Andreou Krušinovou (Letovice/Horizont Blansko, 3:55:04),

třetí byla Jana Štusáková (4:00:15). Obhájkyně prvenství z loňského roku Jitka Stehlíková skončila díky času 4:16:06 šestá.

Na start letošního Chřibského maratonu se postavilo 71 mužů a 12 žen. Do cíle doběhlo 68 mužů a 11 žen.

Závod se běžel v nádherném podzimním počasí. Na startu bylo polojasno a teplota se pohybovala kolem 20 stupňů. Na Bunči bylo 18 stupňů.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORII V CHŘIBSKÉM MARATONU 2023:

Muži do 39 let: Jiří Klement (Dresme.cz) 3:04:35

Muži do 49 let: Ondřej Velička (www.ultramaratonec.cz) 2:54:17

Muži do 59 let: Mulegeta Serbessa (ORT + TRAUMA + RHB Týn nad Vltavou) 2:53:54

Muži do 69 let: Jaroslav Pavlacký (Trenčianské Teplice) 3:38:56

Muži nad 70 let: Jiří Strakoš (Tatra Kopřivnice) 4:32:16

Ženy: Iva Pachtová (TJ Jakl Karviná) 3:46:29

PŘEHLED VÍTĚZŮ POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ CHŘIBSKÉHO MARATONU 2009 – 2023:

37. ročník 2009:

Jan Škrdla (TJ Sokol Velká) 2:54:05

Jiřina Kociánová (AHA Vyškov) 3:16:18

38. ročník 2010:

Jan Bláha (AK Kroměříž) 2:37:00

Michaela Mertová (Atletika Albrechtice) 2:54:28

39. ročník 2011:

Daniel Orálek (Moravská Slavia Brno) 2:38:16

Jana Dorazilová (AK Kroměříž) 3:05:55

40. ročník 2012:

Daniel Orálek (Moravská Slavia Brno) 2:41:29

Jana Dorazilová (AK Kroměříž) 3:16:35

41. ročník 2013:

Petr Vabroušek (Trilife Zlín) 2:48:07

Blanka Masničáková (RBSD Olomouc) 3:28:12

42. ročník 2014:

Petr Vabroušek (Trilife Zlín) 2:50:32

Žádná žena na startu.

43. ročník 2015:

Daniel Orálek (Moravská Slavia Brno – Adidas Boost) 2:42:48

Hana Müllerová (AK Drnovice) 3:39:40

44. ročník 2016.

Josef Hubáček (KESBUK Otrokovice) 2:57:41

Petra Pastorová (MK Seitl Ostrava) 2:58:00

45. ročník 2017:

Josef Sedláček (AK Kroměříž) 2:50:13

Jana Dorazilová AK Kroměříž) 3:14:19

46. ročník 2018:

David Pelíšek (Fortex SKI Moravský Beroun) 2:42:40

Martina Novotná (AK Kroměříž) 3:21:45

47. ročník 2019:

Jiří Klement (Dressme.cz) 2:57:47

Hana Kotková (Kroměříž) 4:05:15

48. ročník 2021:

Tomáš Navrátil (AK Kroměříž) 2:38:15

Petra Tunysová (Slečinky Napajedla) 3:32:13

49. ročník 2022:

Tomáš Navrátil (AK Kroměříž) 2:51:43

Jitka Stehlíková (AK Kroměříž) 4:04:02

50. ročník 2023:

Mulugeta Serbessa (ORT + TRAUMA + RHB Týn nad Vltavou) 2:53:54

Iva Pachtová (TJ Jakl Karviná) 3:46:29

Poznámka: V roce 2020 se Chřibský maraton kvůli koronavirové pandemii nekonal.