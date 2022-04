Pořadatelé budou hodnotit celkem 5 mužských kategorií, 2 ženské kategorie a kategorii juniorů.

Také letos se v rámci Chřibské padesátky pojede 33 kilometrový závod. Ten má převýšení 620 metrů. V něm poměří síly muži do 19 let, muži nad 19 let, ženy do 19 let a ženy nad 19 let. Tento závod odstartuje rovněž v 11 hodin.

,,Oba závody jsou otevřené pro širokou veřejnost,“ upozorňuje Vladimír Kučera, hlavní organizátor.

Na Hané se v obou závodech očekává účast zhruba 400 bikerů.

V loňském roce se Chřibská padesátka kvůli pandemii koronaviru v tradičním dubnovém termínu nekonala. Závod se uskutečnil až v sobotu 3. července.

V něm na padesátikilometrové trati zvítězil Tomáš Strnka. Reprezentant pořádajícího klubu PSG Cyklosport Chropyně se blýskl časem 1:46:59. Mezi ženami byla v cíli nejrychlejší Klára Pavelková z Opavy (SupGirls, 2:09:45).