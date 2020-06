Prvenství v turnaji mužů vybojoval kolektiv Tři a půl chlapa. Ženskými vítězkami se stalo družstvo Hvězdice z Brna.

V Kroměříži uspořádali také první letošní turnaj Dětské 3x3 Tour. V něm se střetly kategorie mix U13 a samostatně chlapci U15. Mladí basketbalisté si také zasoutěžili v individuálních soutěžích ve střelbě trojek a šestek. V klasické hře v mixech slavil výhru celek z Litomyšle Bouráci a v kategorii U15 se ze zisku první příčky radovalo brněnské mužstvo Team spirit.

,,Turnaj doprovázelo rozdílné počasí. Zatímco dopoledne bylo horko a svítilo slunce, tak odpoledne bouřka všechny účastníky donutila hrát zápasy pod střechou v hale TJ Slavia Kroměříž,“ prozradil jeden z pořadatelů Jiří Vavruša.

,,V elitní mužské kategorii si zahrálo 30 týmů. Ty byly rozlosované do osmi čtyřčlenných, nebo tříčlenných skupin. Nejlepší dvě mužstva z každé skupiny postoupily do osmifinále. Zajímavé bylo hlavně čtvrtfinále. V soubojích o postup mezi čtyři nejlepší kolektivy měly snadnou cestu jenom týmy Tři a půl chlapa a Prievidza ze Slovenska. Zbývající dva duely nabídly parádní basketbal. Do semifinále nakonec postoupil kolektiv Bricklayers, který až po vydařené koncovce utkání zdolal ostravský celek CBA33 21:19. Ještě vyrovnanější byla partie, v níž slovenské mužstvo LetnýVánokExpandero udolalo domácí tým Bricks 21:20. V semifinálových střetnutích pak uspěly Bricklayers a Tři a půl chlapa. Z triumfu se pak radoval celek složený z odchovance Kroměříže Martina Nábělka a prostějovských odchovanců Františka Váně, Viktora Vašáta a Vojtěcha Růžka Tři a půl chlapa. Vítězové si navíc zajistili postup do finálového turnaje, který se bude hrát 26. července v Praze,“ informoval Vavruša.

V Kroměříži se uskutečnil také turnaj žen.

,,Toho se zúčastnilo šest kolektivů rozdělených do dvou tříčlenných skupin. Nejlepší dva postoupily do semifinále. Také ženský turnaj nabídl spoustu dramatických zápasů. Nejlepší výkony ovšem podávaly Hvězdice z Brna,“ upozornil Jiří Vavruša.

V prvním podniku Chance 3x3 Tour 2020 se představilo také pět týmů z TJ Slavia Kroměříž. Bricks (Tomáš Kubík, Jan Hlobil, Jakub Stodůlka, Adam Choleva) vybojoval 5. místo, mužstvo Absolute zero (Jan Šindler, Albert Legát, Petr Křůmal, Lepka) obsadilo 21. příčku, Paťovi parťáci (Augustin, Nádeníček, Kučera, Kranz) skončili třiadvacátí a na Prales Players (T. Koukal, J. Koukal, Bartoš, Večerka) zbyla třicátá pozice.

VÝSLEDKY ROZHODUJÍCÍCH ZÁPÁSŮ CHANCE 3X3 TOUR V KROMĚŘÍŽI 2020:

Turnaj mužů:

Semifinále: Bricklayers – Prievidza 21:19, Tří a půl chlapa – LetnýVánokExpandero 21:12.

O 3. místo: Prievidza – LetnýVánokExpandero 21:9.

Finále: Tři a půl chlapa – Bricklayers 19:10.

Sestava vítězů mužstva Tři a půl chlapa: Martin Nábělek, František Váňa, Viktor Vašát, Vojtěch Růžek.

Turnaj žen:

Semifinále: Hvězdice z Brna – Kexíci 13:11. Motokáry – Slavie OU 13:11.

O 3. místo: Kexici – Slavie OU bez boje.

Finále: Hvězdice z Brna – Motokáry 12:6.

Sestava vítězek družstva Hvězdice z Brna: Lucie Hošková, Kamila Hošková, Tereza Zítková, Tereza Vitulová.