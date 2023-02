,,Helena Fibingerová je rodačkou z Víceměřic na Prostějovsku. Jejími rodiči jsou manželé Fibingerovi, kteří pochází z Uherského Brodu. Fibingerová s atletikou začínala ve Zlíně, tehdy v Gottvaldově. V kariéře ve vrhu koulí vybojovala spoustu vynikajících úspěchů. Na mistrovství světa v Helsinkách v roce 1983 získala zlatou medaili. Na olympijských hrách v Montrealu v roce 1976 skončila na bronzové pozici. Na mistrovství Evropy brala dvakrát stříbro a to v roce 1978 v Praze a v roce 1982 v Aténách. Na evropském šampionátu získala ještě v roce 1974 v Římě bronz. Na halovém mistrovství Evropy vybojovala mezi roky1973 až 1985 osm zlatých a tři stříbrné medaile. Je také 15násobnou mistryní Československa. Na halovém mistrovství Československa slavila 14 titulů,“ představil čestného hosta v Prusinovicích ředitel závodu Ondřej Němec.

Start jubilejního 30. ročníku Rohálovské desítky v Prusinovicích, nad kterým převzal záštitu hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, bude v sobotu 25. února před místním kulturním domem, ve 12 hodin.

Všichni zájemci se můžou do závodu přihlásit do pondělí 20. února za zvýhodněné startovné 300 Kč. Ženy nad 60 let a muži nad 65 let zaplatí 150 Kč. Po 20. únoru a na místě v den závodu u prezence bude startovné 400 Kč. Veškeré informace jsou na webu www.rohalovskadesitka.cz.