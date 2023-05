/FOTOGALERIE/ Zlín, Ostrava, rumunské Pitesti a slovenská Nitra. To jsou města, ve kterých odehrají české volejbalistky čtyři zápasy v základní skupině B letošního ročníku Zlaté evropské ligy. Společnou přípravu na první část reprezentační sezony zahájily obhájkyně stříbrných medailí pod vedením trenéra Giannise Athanasopoula 15. května v Táboře.

Michaela Mlejnková, Kateřina Valková. | Foto: Martin Sekanina

„Postavili jsme úplně nový tým, se kterým musíme tvrdě pracovat. Potřebovali bychom na to více času, ale uděláme, co je v našich silách,“ řekl čtyřiačtyřicetietý řecký kouč českého národního družstva, který před týdnem s Vasas Óbuda získal titul v maďarské lize.

V širším českém výběru má momentálně 18 hráček, z nichž sedm ještě neoslavilo 20. narozeniny. Do bojů je povede kapitánka Michaela Mlejnková.

„V tréninku se teď soustředíme na základy, abychom byly všechny na jedné vlně a znaly taktiku i signály. Je třeba si to zažít, protože v každém klubu se určité situace jmenují a hlásí jinak,“ přiblížila program úvodních soustředění zkušená smečařka Michaela Mlejnková. „Trenér je upozorňuje na některá specifika a my se snažíme jim pomáhat, aby zapadly do týmu,“ dodala kapitánka.

Hermannová se těší na ostravskou energii, na pláži budou mistryně Evropy i světa

Do Zlaté evropské ligy letos Češky vstoupí 31. května ve Zlíně zápasem se Slovenkami, 3. června nastoupí v Ostravě proti Rumunkám, odvetu na palubovce soupeřek sehrají 8. června v Pitesti. Základní skupinu B zakončí 14. června druhým duelem se Slovenkami v Nitře. Vstupenky na domácí duely se prodávají prostřednictvím ticketportalu.

Ve druhé části sezony české reprezentantky čeká na přelomu srpna a září mistrovství Evropy, kde se v základní skupině utkají s Ázerbajdžánem, Řeckem, Tureckem, Švédskem a domácím Německem. V polovině září pak zamíří do Číny na kvalifikační turnaj o olympijskou Paříž 2024, Kromě domácího výběru budou ve skupině A jejich soupeřkami Srbsko, Dominikánská republika, Nizozemsko, Kanada, Mexiko a Ukrajina.

FOTO: Elita pod vysokou pecí: české jedničky, mistři Evropy, olympijští vítězové

„Před námi jsou čtyři vrcholy, ale tím největším je podle mě mistrovství Evropy. Evropská zlatá liga nám bude sloužit na rozehrání, aby si nové hráčky ‚čuchly“ do týmu a herního rytmu. Proto bude tento turnaj pro všechny důležitý,“ vysvětlila kapitánka Michaela Mlejnková, jedna z pěti hráček v týmu, které startovaly na loňském mistrovství světa.

O regionální stopu v širším výběru trenéra Athanasopoula se staralí blokařka Elen Jedličková z TJ Ostrava, nahrávačka Kateřina Valková a univerzálka Klára Žarnovická, které v minulosti patřily v extralize také k ostravským oporám.

Asi naposledy jsem bruslil v Česku, řekl dojatý Březina po show Made in Czechia

Širší nominace ČR na Zlatou evropskou ligu:

Nahrávačky: Tiziana Baumruková, Kateřina Pelikánová, Kateřina Valková.

Smečařky: Magdalena Bukovská, Lucie Kalhousová, Michaela Mlejnková, Josefina Smolková.

Univerzálky: Monika Brancuská, Gabriela Orvošová, Klára Žarnovická.

Blokařky: Lucie Blažková, Veronika Jandová, Elen Jedličková, Magdaléna Jehlářová, Ela Koulisiani, Silvie Pavlová.

Libera: Daniela Digrinová, Lucie Kolářová.