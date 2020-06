„Je to velká pocta a zadostiučinění tvrdé práce, kterou s celým týmem děláme,“ září štěstím oceněný český automobilový závodník.

„Zařazení do prestižního seznamu samozřejmě není automatickou vstupenkou do nejvyšší ligy světového rallysportu, tam vede ještě hodně dlouhá cesta. Současně je to závazek a motivace dál tvrdě pracovat a někam to dotáhnout,“ směje se.

O prestižnosti ankety svědčí fakt, že se předpokládá, že vybraní talenti se do pěti let mohou prosadit mezi špičku světového šampionátu WRC. „To je snem každého jezdce a ani já se jej nevzdávám. Zatím o možnosti svézt se v továrním týmu na nejprestižnějším závodě světa sním,“ potvrdil Cais.

Seznam talentovaných mladíků je pestrý a nezahrnuje jezdce, kteří se už do WRC prosadili (Kalle Rovanpera, Oliver Solberg). Jedná se o následovníky Ogiera a Neuvilla, novou generaci, která už bude závodit s hybridními speciály WRC. Některá jména jsou známější a už mají na kontě mnoho vítězství i evropské tituly (Grjazin nebo Ingram), jiní na své velké úspěchy teprve čekají. Všichni mají jedno společné. Jsou ambiciózní, talentovaní a maximálně na sobě pracují.

„Ani v čase koronaviru jsem nezahálel. V době plném zákazů jsem alespoň pracoval na kondičce, po uvolěnní opatření již naplno testujeme v autě. Je totiž stále co vyvájet a zlepšovat,“ uvědomuje si fryštácký pilot, který by se měl poprvé svézt na měřeném úseku v rámci ostrého testování na dvou úsecích Rally Hustopeče.

„Prvním reálným závodem by měla být červencová Rally Bohemia, na což se již moc těším,“ dodal odhodlaně Erik Cais.

TOP 10 talentovaných jezdců současnosti

Pep Bassas, 27, Španělsko

Marco Bulacia, 19, Bolivie

Erik Cais, 20, Česká Republika

Adrien Fourmaux, 25, Francie

Chris Ingram, 25, Velká Británie

Nikolaj Grjazin, 25, Rusko

Efren Llarena, 25, Španělsko

Miko Marczyk, 24, Polsko

Julian Wagner, 25, Rakousko

Sami Pajari, 18, Finsko

Jak vidí Erika Caise novináři z Motorsport News:

„Erik se narodil ve stejný den, 5. srpna, jako jeho idol Colin McRae. Ačkoliv začal kariéru na dvou kolech v downhillu, je předurčen k závodění na čtyřech kolech. Jeho pravidelné starty ve světovém poháru ve sjezdu ukončila v sezoně 2017 zlomená klíční kost. Po vzoru svého otce Miroslava, který patřil na počátku století k české špičce, se v roce 2018 přeorientoval na rally. Už během premiérové sezoně si na Barum Czech Rally Zlín jel pro vítězství v kategorii dvoukolek, než ho přibrzdil defekt pneumatiky.“

„Díky tomuto výkonu v silné mezinárodní konkurenci vstoupil v následujícím roce do evropského seriálu ERC3 Junior. Ačkoliv musel kvůli školním povinnostem jednu soutěž vynechat, obsadil čtvrtou příčku a v ERC3 byl klasifikován jako druhý. Při svém debutu za volantem speciálu R5 na české regionální soutěži vybojoval stříbrnou medaili a v závěru roku dojel v první desítce francouzské Rallye du Var.“

„S podporou Autoklubu ČR letos vstupuje do kategorie ERC1 Junior. Sezonu zahájil třetím místem na úvodní soutěži španělského šotolinového mistrovství.“

Silné stránky: „Sympatický, na svůj věk vyspělý, má silné zázemí a je rychlý.“

Slabé stránky: „Po loňské sérii dvou havárií ve vysoké rychlosti na šotolině hledal pomalu jistotu a svoji dosavadní formu.“