Bystřice pod Hostýnem, Napajedla - Další nečekanou porážku utrpěli v Plzni na Košutce prvoligoví házenkáři Bystřice pod Hostýnem. Neuspěla ani poslední Napajedla, která propadla v Litovli.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Libor Kopčil

Bystřickým citelně scházel kanonýr Rostislav Dobeš, aktuálně nejlepší střelec I. ligy, a od začátku dotahovali náskok Západočechů. „Pochroumaný kotník nedovolí Rosťovi hrát až do Vánoc. V tomto duelu nám opravdu chyběl,“ přiznal bystřický kouč Kolář.

Košutka až do 20. minuty udržovala tříbrankové vedení. Poté hosté využili chyb domácích, a podařilo se jim dokonce vyrovnat. Přesto do šaten šli s náskokem pěti branek domácí, kteří několikrát skórovali z trháků. „Dvě a půl minuty před přestávkou jsme si vzali time-out. Řekli jsme si, že musíme hrát na jistotu. Ale bohužel jsme to absolutně nezvládli a už jsme v prvním poločase nedali žádný gól. Domácí nám odskočili. To byla hlavní příčina naší konečné porážky,“ řekl Bohumil Kolář.

Druhý poločas žádné drama nenabídl. Košutka se mohla spolehnout na výborně chytajícího Kuděje a zápas dovedla k snadnému vítězství. „Domácí vedli až o sedm gólů. Snažili jsme se změnou v obranném rozestavení nutit domácí k chybám v rozehrávce. Opak byl však pravdou. V obraně jsme hráli nekoncentrovaně, a jak už bývá zvykem, ani výkony brankářů nebyly podle našich představ,“ dodal rozladěný Kolář.

Trápení Fatry nemá konce. Bez dlouhodobě zraněného kanonýra Vaška a pracovně vytíženého Štekla hosté v Litovli od začátku tahali za kratší konec provazu. „Po dvaceti minutách, kdy jsme prohrávali o deset gólů a vstřelili jen čtyři góly, jsem chtěl na palubovku hodit ručník. A to jsem před utkáním věřil, že bychom zde mohli bodovat,“ neskrýval rozčarování vedoucí týmu a předseda napajedelského klubu Jan Hofman.

Po změně stran se sice Fatře podařilo snížit náskok soupeře na šest gólů, ale na více tentokrát neměla. „Litovel byla lepší, nedokázali jsme si poradit s její vysokou obranou, vyhrála zaslouženě,“ sportovně uznal Hofman, jenž chce v průběhu zimní přestávky zmobilizovat síly a pokusit se o malý zázrak v podobě záchrany, neboť v polovině soutěže Napajedla ztrácejí na nesestupovou 10. příčku čtyři body. „Neházíme flintu do žita. Pokusíme se kádr posílit a hned v prvním kole oplatit Ostravě porážku. Toto únorové utkání hodně napoví,“ očekává Hofman.⋌ (mb, lk)

KOŠUTKA – BYSTŘICE P. H. 33:27 (19:14)

Bystřice p. H.: Cagášek, Mikulenčák – J. Tiller 6, Žůrek 5, Zbranek 5, M. Vacula 3, R. Tiller 2, Kroupa 2, Juránek 2, Petrovčín 1, Salvet 1, Vaclach, Vymětalík. Trenér: Kolář. Sled: 3:2, 6:4, 9:6, 10:9, 14:13, 19:14, 20:15, 23:17, 25:20, 28:22, 30:24, 33:27.

LITOVEL – FATRA NAPAJEDLA 33:26 (18:10)

Fatra: Stojar, Machan, Hrdina – Zd. Kašný 4, Bělovský 3, Odstrčilík, Závodník 4, D. Chomič 4, Zmeškal 5, L. Vacula 2, Habarta 1, Růžička 3. Trenér: Boršický. Sled: 2:1, 12:4, 16:5, 24:17, 29:22.