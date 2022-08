Blaha si už po patnácté zazávodil v Běhu na Lysou horu. Doběhl druhý!

Tomáš Blaha z AK Kroměříž vybojoval stříbrnou příčku ve 37. ročníku Běhu na Lysou horu. V závodu dlouhém 8,3 kilometru s celkovým převýšením 702 metrů, zařazeném do Českého poháru v běhu do vrchu, který byl také mistrovstvím Moravy a Slezska v běhu do vrchu, dosáhl času 39:13. Zvítězil Jiří Petr z Univerzity Brno, který byl v cíli o pětapadesát sekund rychlejší. Třetí místo obsadil Adam Szymaník (AKBK, 39:24).

Tomáš Blaha z AK Kroměříž vybojoval stříbrnou příčku ve 37. ročníku Běhu na Lysou horu. | Foto: se svolením Tomáše Blahy.