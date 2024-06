„Dneska to bylo těžké, způsobil jsem si to sám. Měl bych mít rozum, a vědět, že je to dlouhý závod,“ uznal po triumfu Jobánek.

Pro vítězství si nakonec dojel, na druhého Michala Bubílka měl náskok téměř sedm minut. Třetí Jan Uruba za ním zaostal o více než půl hodnu! Vítěz závodu přitom letošním přípravám věnoval méně času než dříve.

„Na tak dlouhou trasu to není nikdy dost. Nakonec jsem si ho našel, potrénoval jsem. Bez toho bych si netroufl se postavit na start. Ani by to nešlo,“ řekl na rovinu už devítinásobný vítěz Obra.

Jan Jobánek hodnotí vítězství v roce 2024. | Video: Deník/Radek Štohl.

O čtvrt hodinu dříve se před Jobánkem do cíle dostavil Marek Rauchfus. Závodník České spořitelny obhájil loňské prvenství. Jeho konečný čas nakonec byl 5 hodin a 50 vteřin.

„Takový vývoj závodu jsem vůbec neočekával, myslel jsem si, že kluci budou aktivnější. Na začátku také byli. Tempo pak zvadlo natolik, že s námi jel Honza Jobánek. Dvacet minut jsme si povídali,“ pousmál se Rauchfus těsně po vítězství.

„Během závodu bylo hodně bláto, což je na Drásalovi docela časté. Musel jsem objíždět kaluže. Od Semetína se začalo jet ostřeji. Soupeři postupně i kvůli vedru odpadávali,“ popsal své dojmy Marek Rauchfus.

Marek Rauchfuss | Video: Deník/Radek Štohl

Druhý Hník zaostal za vítězem o tři minuty a šestnáct vteřin, třetí Rakus jen o dalších pět vteřin. Až čtvrtá pozice připadla slovenského závodníkovi Tomáši Višňovskému.

Až cílová rovinka rozhodla o vítězi na trase B. Více štěstí se přiklonilo na stranu Radovana Holíka, jenž udolal Lukáše Bělku.

Na trati C zvítězil Jakub Vondrášek před Adamem Hrdinou.

Bikemaraton Drásal 2024

Trať Obra

1. Jan Jobánek 8:07:53:7

2. Michal Bubílek 8:14:44.6

3. Jan Uruba 8:42:44.8

Trať A

1. Marek Rauchfus 5:00:50.6

2. Karel Hník 5:04:07.1

3. Ondřej Rakus 5:04:12.3

Trať B

1. Radovan Holík 2:30:11.3

2. Lukáš Bělka 2:30:11.3

3. Daniel Hovorka 2:32:33.8

Trať C

1. Jakub Vondrášek 1:16:03.8

2. Adam Hrdina 1:16:37.5

3. Jan Dřevojánek 1:17:02.0

Kompletní výsledky najdete zde.