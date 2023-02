JIŘÍ PETR START NA JIŽNÍCH SVAZÍCH SPOJIL S NÁVŠTĚVOU RODIČŮ NA KUDLOVĚ

Jiří Petr na zlínských Jižních Svazích obhájil prvenství z loňského roku.

,,Měl jsem volný víkend a tak jsem účast v závodu ve Zlíně spojil s návštěvou rodičů na Kudlově. Navíc jsem si na Jižních Svazích zazávodil s taťkou, který skončil v mužské kategorii nad 60 let na bronzové pozici,“ vysvětloval Jiří Petr.

Ten trasu v okolí Jižních Svahů velmi dobře zná, protože podstatnou část svého života bydlel ve Zlíně.

Na sobotní závod se však nijak speciálně nepřipravoval.

,,V pátek jsem si v rámci tréninku ještě zaběhl půlmaraton,“ prozradil Petr, který se specializuje na dlouhé horské běhy.

Na Jižních Svazích byl suverénní.

,,Hned na začátku jsem se probojoval na první příčku a už jsem na ní zůstal až do cíle. Vyhovovalo mi, že brzy po startu bylo náročné stoupání. V některých úsecích jsem si ale musel na zledovatělé trati dávat pozor, abych se nezranil. Po celý průběh závodu se mi ovšem dařilo držet svoje tempo. Na soupeře jsem se neohlížel,“ uvedl vytrvalec z Brněnska.

DOMA SI S MANŽELKOU A DCEROU ZAŠEL DO HOSPODY NA PIVO

Pohodu ze Zlína si přivezl i domů do Kovalovic.

,,Doma jsem si ještě zatrénoval na kole na trenažéru a večer jsme si zašli s manželkou Katarínou a dcerou Dorotkou do hospody na pivo. Čepují u nás výborné plzeňské,“ užíval si celou sobotu 43letý Jiří Petr.

DAŘILO SE DALŠÍM VYTRVALCŮM ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE

V první desítce výsledkové listiny se zviditelnili další běžci ze Zlínského kraje.

Radoslav Šíbl z Fryštáku (Ekodrill Zlín, 33:35) skončil čtvrtý, Jiří Červenka (SP Malenovice, 33:52) pátý, Přemysl Žaludek (Cyklogat Malenovice, 34:13) šestý, Lukáš Matula (Vanilkové rohlíčky, 34:46) sedmý, Svatopluk Janečka (SKI Turist Velké Karlovice, 34:50) osmý, Jan Kábela (SP Malenovice, 35:51) obsadil devátou pozici a František Dosoudil (Solario Team, 36:09) byl desátý.

MEZI ŽENAMI MEDAILOVÉ POZICE OBSADILY ZKUŠENÉ VYTRVALKYNĚ

Prvenství mezi ženami na okraji největšího zlínského sídliště vybojovala díky času 39:01 Helena Kotopulu (CSG Tri Team). Stříbrná byla se ztrátou 4 sekund Eva Kučerová z Lukova (Mattoni FreeRun Zlín), třetí místo získala za čas 42:11 Jana Žaludková ze Zlína. Helena Chromeková ze Slavičína (Slawex runners, 42:38) doběhla čtvrtá, Petra Macková (STG Zlín, 44:10) skončila pátá.

HELENA KOTOPULU NA JIŽNÍCH SVAZÍCH ZÁVODIT NECHTĚLA

Kotopulu původně neměla v plánu na Jižních Svazích závodit.

,,Po lednovém Isramanovi v Izraeli jsem se dávala týden dohromady. Padla na mě únava a také lehčí viróza. V pátek den před závodem ve Zlíně jsem se ale zkusila proběhnout, a protože mě nohy poslouchaly, tak jsem se na sobotní zlínský závod přihlásila. Ovšem s podmínkou, že pokud ráno nebudu v dobrém rozpoložení, tak se ho nezúčastním,“ vysvětlovala Helena Kotopulu.

Na start ji doprovázel mladší syn Nikos, kterého nalákala na palačinku v cíli. Nikos si také zazávodil v 4kilometrovém závodu, v němž mezi juniory skončil na třetím místě.

EVA KUČEROVÁ BYLA NEPŘÍJEMNOU SOUPEŘKOU

,,Závod začínal prudkým kilometrovým kopcem, poté následovala kratší rovina a pak další kopec. Mým nohám se to ale nelíbilo, tak jsem zvolila tréninkové tempo. Navíc ledovka za trati nebyla nic pro moje kotníky. Nicméně po 1. kilometru jsem se mezi ženami probojovala na první příčku a myslela jsem si, že na ní v klidu vydržím až do cíle. Ovšem na konci 6. kilometru se na mě začala dotahovat Eva Kučerová. Přestože se mi moc ,,nechtělo“, tak jsem poslední 3 kilometru začala závodit. Z poklidného tempa jsem zrychlila na tempo 3:30 na kilometr. A to navíc na ledu. Bylo to hodně náročné až do konce, protože v cíli jsem byla jenom 4 sekundy před Evou,“ popsala zajímavý průběh ženského závodu zlínská 42letá Ironmanka Kotopulu.

RELAXOVALA V BAZÉNU A PŘI CYKLISTICKÉM TRÉNINKU

Prvenství oslavila tradičním a osvědčeným způsobem.

,,Po závodě jsme se šli s Nikosem i starším synem Mikisem, který měl v nohách triatlonový trénink, vyplavat do zlínských lázní. Pak jsme si dali společný oběd a odpoledne nás čekal cyklistický trénink,“ svěřila se dobře naladěná Helena Kotopulu.

NA ČTYŘKILOMETROVÉ TRATI ZVÍTĚZILI ONDŘEJ HUBÁČEK A TEREZA ŽALUDKOVÁ

V okolí Jižních Svahů ve Zlíně se konal ještě čtyřkilometrový závod. Ten mezi muži ovládl v čase 16:10 Ondřej Hubáček (KESBUK), před Vojtěchem Juřicou (TJ Slezan Frýdek-Místek, 16:30), třetí byl Lukáš Foltýn (STG Zlín, 17:29). Mezi ženami zvítězila mladá zlínská běžkyně Tereza Žaludková, jež brala první místo za čas 19:41.

VE ZLÍNĚ SI ZAZÁVODILO 127 BĚŽCŮ

Letošní 31. ročník Běhu Jižními Svahy ve Zlíně, který pořádal spolek Běhy Zlín, doprovázelo typické únorové počasí.

,,Bylo zataženo, teploměr během závodu ukazoval kolem 0°C. Trať byla suchá, ovšem v některých úsecích byl nebezpečný led,“ upozornil jeden z pořadatelů Jiří Prokop.

Závod se běžel mezi Paseckým žlebem a Kocandou.

V hlavním devítikilometrovém závodu doběhlo do cíle 102 vytrvalců a vytrvalkyň. Na čtyřkilometrové trati si zazávodilo 25 atletů a atletek.

VŠICHNI ÚČASTNÍCI SI V CÍLI POCHUTNALI NA PALAČINCE

Spolek běhy Zlín pro všechny účastníky v cíli připravil v rámci oslav 40 let běhání pro veřejnost ve Zlíně lákavé a chutné občerstvení – palačinku připravenou v otrokovické restauraci Maxima. Bylo to připomenutí, že se v minulosti Běh Jižními Svahy jmenoval Palačinkový běh.

DALŠÍM ZÁVODEM BUDE V BŘEZNU JOSEFSKÝ BĚH VE ZLÍNĚ

Druhým závodem ze seriálu Běhy Zlín 2023 bude Josefský běh ve Zlíně. Ten se uskuteční v sobotu 18. března. Registrace už je možná na stránkách www.behyzlin.cz. Tam jsou také veškeré informace.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ V HLAVNÍM 9 KILOMETRŮ DLOUHÉM ZÁVODU V BĚHU JIŽNÍMI SVAHY 2023:

Muži do 39 let: Andrej Višněvský (Sri Chimnoy Marathon Team Zlín) 32:25

Muži do 49 let: Jiří Petr (Salomon) 31:01

Muži do 59 let: Svatopluk Janečka (SKI Turist Velké Karlovice) 34:50

Muži nad 60 let: Vlastimil Bukovjan (KESBUK) 37:55

Junioři: Petr Solař (Solario team) 44:52

Ženy do 39 let: Eva Kučerová (Mattoni FreeRun Zlín) 39:05

Ženy do 49 let: Helena Kotopulu (CSG Tri Team)) 39:01

Ženy nad 50 let: Petra Macková (STG Zlín) 44:10

Juniorky: Sofie Lysáčková (SDH Hostětín) 46:31

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ V 4 KILOMETRY DLOUHÉM ZÁVODU V BĚHU JIŽNÍMI SVAHY 2023:

Muži do 39 let: Lukáš Foltýn (STG Zlín) 17:29

Muži nad 40 let: Ondřej Hájek 20:23

Junioři: Ondřej Hubáček (KESBUK) 16:10

Ženy do 39 let: Petra Hájková 20:23

Ženy nad 40 let: Bronislava Vájová (STG Zlín) 25:49

Juniorky: Tereza Žaludková (Zlín) 19:41