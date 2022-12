,,Poslední povedené výsledky se nerodily lehce. Někteří hráči totiž nepřevedli své obvyklé výkony. Hlavně celek z Příbora nás svou urputností a rychlostí pořádně potrápil. Hosté si v některých pasážích střetnutí udržovali až sedmibodový náskok. O našem vítězství v souboji s pátým týmem tabulky se tak rozhodlo až v posledních dvou minutách zápasu. Také Olomouc byla nepříjemný soupeř. V partii s posledním mužstvem soutěže ve 24. minutě svítil na ukazateli skóre stav 45:43. Ve zbytku utkání jsme ale zvýšili obrannou aktivitu. Díky tomu jsme získávali míče a z rychlých protiútoků jsme přidávali body,“ informuje hlavní kouč Kroměříže František Ebergényi.

Jeho tým tak do finálové skupiny Celostátní ligy ze slupiny C postoupil z prvního místa.

Ve Final six bude o postup do kvalifikace o extraligu 2023 – 2024 bojoval 6 mužstev. Do kvalifikace postoupí dva nejlepší celky. Ve Final six bude s Kroměříží hrát ještě Chomutov, Sokol Kbely, Děčín, Jindřichův Hradec a Jihlava. Soutěž začíná na začátku ledna.

SLAVIA KROMĚŘÍŽ – BK PŘÍBOR 75:67 (18:22, 32:36, 53:53)

Body Kroměříže: Toul 37, Krásný 17, Petlach 11, Václav Nádeníček 4, Stoklas 3, Máselník 2, Sedlák 1.

SLAVIA KROMĚŘÍŽ – UP BCM OLOMOUC 91:65 (22:13, 43:34, 68:53)

Body Kroměříže: Toul 34, Szcotka 11, Václav Nádeníček 10, Máselník 9, Stoklas 9, Baček 8, Petlach 6, Sedlák 4.

KONEČNÁ TABULKA CELOSTÁTNÍ LIGY JUNIORŮ U19 (Skupina C)

1. Slavia Kroměříž 14 12 2 1153:867 26

2. BC Vysočina 14 11 3 1120:1002 25

3. BK Vlci Žďár 14 8 6 1000:1011 22

4. Jiskra Kyjov 14 7 7 854:928 21

5. BK Příbor 14 7 7 1074:998 21

6. Basket Brno B 14 7 7 1084:1090 21

7. Tygři Brno B 14 4 10 990:1051 18

8. Olomouc 14 0 14 911:1239 14