Parádní způsobem začali 2. ligu basketbalisté Slavie Kroměříž. V úvodních duelech nové sezony vybojovali na palubovkách soupeřů dvě výhry.

basketbalisté Kroměříže | Foto: se svolením Jiřího Vavruši

V sobotu Hanáci zvítězili v Třebíči 102:83.

,,S novými hráči v sestavě Vojtěchem Toulem, Tadeášem Šrucem, Tomášem Sedlákem a Adamem Janem Navrátilem jsme vstoupili do zápasu s velkým nasazením a od prvních minut jsme si budovali bodový náskok. Díky dobré obraně se nám dařilo vypichovat míče a z rychlých protiútoků dávat jednoduché body. Dařilo se nám i v podkošovém prostoru Třebíče, kde jsme domácí hráče jasně přehrávali. V průběhu utkání jsme vedli až o 20 bodů. V polovině čtvrté čtvrtiny se tým z Vysočiny zvedl, závěr střetnutí jsme si však pohlídali. Skvěle se v áčku uvedli v loňském roce ještě junioři Vojtěch Toul a Tadeáš Šruc, kteří zaznamenali po 20 bodech,“ chválil celé svoje mužstvo kroměřížský trenér Jan Hlobil.

V neděli Kroměříž vyhrála ve Žďáru nad Sázavou 91:87.

,,Opět se nám povedl nástup do utkání. V první čtvrtině se nám dařilo v obraně i rychlé protiútoky. Po ní jsme vedli 22:16. Poté domácí přitvrdili v obraně a začala se jim dařit střelba a v prvním poločase Žďár nad Sázavou otočil stav na 45:44. Ve zbytku střetnutí se skóre na obou stranách přelévalo. My jsme si ale postupně vypracovali pětibodový náskok, který jsme udrželi až do konce duelu,“ potěšil skalp nepříjemného soupeře Hlobila.

Další zápasy odehraje kroměřížské mužstvo znovu na palubovkách soupeřů. V sobotu 30. září Hanáci od 19 hodin nastoupí v brněnské sportovní hale Rosnička proti týmu SK Žabovřesky, v neděli 1. října se utkají v další brněnské sportovní hale Morenda od 12 hodin s celkem Slovan Černá Pole Brno.

TJ TŘEBÍČ – TJ SLAVIA KROMĚŘÍŽ 83:102 (26:24, 42:47, 60:80)

Body Kroměříže: Toul 20, Šruc 20, Kalousek 12, Kadlec 11, Pobořil 9, Vavruša 8, Křůmal 7, Kubík 7, Adam Jan Navrátil 6, Sedlák 2.

BK VLCI ŽĎÁR – TJ SLAVIA KROMĚŘÍŽ 87:91 (16:22, 45:44, 64:70)

Body Kroměříže: Šruc 15, Kadlec 13, Kalousek 13, Křůmal 13, Kubík 13, Pobořil 9, Toul 8, Vavruša 5, Adam Jan Navrátil 2.