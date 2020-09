ROZHOVOR/ O víkendu začíná 2. liga basketbalistů. Kroměřížské mužstvo bude úvodní zápasy hrát v sobotu i v neděli v domácí hale. V sobotu Hanáci od 18.30 hodin přivítají béčko Opavy, v neděli v 10 hodin se utkají se Šumperkem. Kroměřížský tým ale musel dlouho čekat na rozhodnutí, jestli bude i letos hrát druhou ligu.

basketbalisté Kroměříže | Foto: archiv klubu Slavia Kroměříž

V posledním druholigovém ročníku totiž Hanáci skončili ve skupině C v tabulce na desátém místě. Toto umístění je odsoudilo k sestupu do Oblastního přeboru. Žádný tým však nevyužil práva postoupit do druhé ligy. Kroměříž se proto v soutěži zachránila. Pivot nejmladšího celku v soutěži a zároveň nový hlavní trenér Jiří Vavruša bere poslední sezonu jako varování.