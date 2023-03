Druholigoví basketbalisté Slavie Kroměříž nejdůležitější zápas sezony nezvládli. Hanáci v sobotu neuspěli na Vysočině, kde prohráli s Vlky ze Žďáru nad Sázavou 78:86.

basketbalisté Slavia Kroměříž | Foto: Milan Zubíček

,,Začátek zápasu se povedl domácímu družstvu. Celek z Vysočiny vedený zkušeným 39letým pivotem Jiřím Bubákem, byl v první čtvrtině aktivnější. Nechyběla mu energie ani velká vůle duel vyhrát. Navíc Žďáru nad Sázavou padaly do koše šťastné střely. Na to se náš tým bohužel nemohl spoléhat. Krizová byla třetí čtvrtina utkání, ve které jsme prohrávali už o 20 bodů. Zlepšili jsme se až v posledním čtvrtém hracím období. V této pasáži střetnutí jsme náskok žďárských Vlků snížili na 5 bodů. To však bylo z naší strany všechno. Vyrovnat, ani obrátit zápas v náš prospěch, už se nám nepodařilo,“ konstatoval zklamaný trenér Kroměříže Jan Hlobil.

V tabulce Hanáci klesli na 10. místo. Postup do osmičlenného play off pro ně ale stále ještě není ztracený.

Do konce základní části 2. ligy odehraje kroměřížské mužstvo ještě tři zápasy. V sobotu 18. března na domácí palubovce ve sportovní hale TJ Slavia vyzve od 18 hodin lídra soutěže Karvinou. V neděli 19. března se ve stejné hale v 10 hodin utká s týmem BK Hladnov Ostrava. Hanáky čeká ještě v sobotu 11. března od 18 hodin dohrávka prvního kola v Kyjově.

19. kolo: BK VLCI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – SLAVIA KROMĚŘÍŽ 86:78 (24:23, 47:38, 74:54)

Body Kroměříže: Kalousek 19, Nádeníček 19, Křůmal 10, Sigmund 7, Kadlec 7, Kubík 7, Vavruša 5, Legát 3. Mrázek 1.