Povedlo se! Basketbalisté Kroměříže postoupili do semifinále 2. ligy. Hanáci ve čtvrtfinále play off hraném na dva zápasy vyřadili tým SK Žabovřesky.

čtvrtfinále 2. basketbalové ligy mužů, Slavia Kroměříž - SK Žabovřesky | Foto: Jiří Vavruša

V sobotu kroměřížské mužstvo v Brně prohrálo 64:75.

,,Začátek prvního utkání se nám nepovedl. Nedařilo se nám v obraně ani v útoku. Soupeř měl hodně útočných doskoků, ze kterých proměňoval druhé šance. Naši hráči měli smůlu i na útočné polovině hřiště, kde se jim nedařilo trefit koš zpoza tříbodového oblouku,“ upozornil na podstatu jedenáctibodové porážky na palubovce Žabovřesk kouč Hanáků Jan Hlobil.

Druhý souboj byl úplně jiný. Kroměříž v něm v neděli v domácí hale Žabovřesky porazila 92:70.

,,Do druhého zápasu, ve kterém nám neskutečně pomáhala a fandila plná hala našich skvělých fanoušků, jsme vlétli s velkou energií a chutí zvítězit. V první čtvrtině jsme předváděli výborný basketbal a brzy jsme 11bodový náskok Brňanů stáhli. V porovnání se sobotním duelem jsme hráli týmově, s radostí a proměňovali jsme spoustu střel. Třetí čtvrtinu jsme začali ještě lépe, než tu první. Spousta zisků nám umožnila proměňovat jednoduché nájezdy a díky tomu jsme náskok navýšili až na 20 bodů. Ten jsme udrželi až do konce utkání,“ raduje se z postupu do semifinále Hlobil.

V semifinále play off opět hraném na dva zápasy se kroměřížský tým utká s dalším celkem z Brna Slovan Černá Pole. První duel se bude hrát v sobotu 20. dubna od 18 hodin v Kroměříži, druhé utkání je na programu v neděli 21. dubna od 11 hodin v brněnské sportovní hale Univerzity Obrany.

ČTVRTFINÁLE 2. LIGY – Skupina C (na dvě utkání):

1. zápas: SK ŽABOVŘESKY – SLAVIA KROMĚŘÍŽ 75:64 (21:15, 38:35, 51:47)

Body Kroměříže: Nádeníček 18, Křůmal 17, Adam Jan Navrátil 11, Šruc 8, Michalčík 4, Toul 4, Pobořil 2.

2. zápas: SLAVIA KROMĚŘÍŽ – SK ŽABOVŘESKY 92:70 (29:18, 51:36, 75:53)

Body Kroměříže: Nádeníček 17, Křůmal 17, Toul 15, Kubík 9, Pobořil 8, Vavruša 8, Michalčík 6, Šruc 4, Mrázek 3, Trávníček 3, Adam Jan Navrátil 2.