Osmnáctiletý talent z Hané, který nastupuje i za Zlín, si drží průměr 16,6 bodů na zápas. V týmu je nejproduktivnějším hráčem, byť v mládežnických kategoriích nasázel mnohem více košů. „Ale doufám, že se budu zlepšovat,“ přeje si odchovanec Kroměříže, kde studuje na tamním gymnáziu.

Nádeníček je hlavně vůbec, že vůbec s kamarády může po dlouhé pauze hrát. „Letošní sezona je zatím jedna z nejvíce náročných, co jsem kdy měl,“ přiznává.

Kromě prvního mužstva Kroměříže hraji ještě vypomáhá ve Zlíně, kde nastupuje v lize juniorů a první lize mužů, takže si o víkendech příliš neodpočine. „Zápasů je opravdu hodně,“ přiznává.

I když měl po přechodu z mládeže k dospělým ze začátku problémy, už v minulém nedohraném ročníku nastoupil do pár zápasů, takže si rychle zvykl a letos už je plně aklimatizovaný.

„Zatím bych své výkony hodnotil spíše pozitivně. Jsem rád, že jsou zápasy, kdy se mi daří, ale v basketbalu nejsou důležité jenom body, takže se snažím pracovat i na ostatních věcech a po každém utkání jsem alespoň trochu nespokojený a snažím se hledat chyby, abych věděl, na čem pracovat,“ říká.

Tomáš Navrátil vybojoval v přespolním běhu dvanácté místo

Zatímco ve Zlíně je jedním z mnoha, v Kroměříži se řadí mezi opory, důležité muže.

Hanácká Slavia letos ve druhé lize střídá lepší zápasy s těmi horšími, ve vyrovnané soutěži okupuje střed tabulky, momentálně je šestá.

„Je to teď trochu komplikované, protože spousty týmů, včetně nás, neodehrály z důvodu odložení všechny své zápasy,“ připomíná.

„I tak si myslím, že zatím můžeme být spíše spokojení. Máme dobrý tým, takže doufám, že zvládneme hrát v horních patrech tabulky a dostat se co nejdál,“ uvedl.

Na soupisce Kroměříže jsou nejenom mladí borci, ale i pár mazáků a další ostřílení borci. „Máme tam hráče, kteří už jsou v týmu dlouho, ale zbytek jsou mladí kluci, kteří přišli, třeba jako třeba já, před rokem, nebo tuto sezonu,“ říká.

Hanáci se v sezoně připravují dvakrát týdně. Nádeníček se navíc snažím dvakrát týdně dojíždět na tréninky i do Zlína. Větší zápřah mu pomáhá ve všech třech soutěžích.

„Úroveň druhé ligy je dobrá. Teď je v ní spoustu mladých hráčů, takže s některými týmy bývají zápasy hodně rychlé, což mi vyhovuje,“ pochvaluje si.

Bažina pomohla běžci Eliášovi ke čtvrtému místu. Nyní chce do Kolumbie

Šikovný křídelník, který se v zápasech často dostane i na pozici rozehrávače, se košíkové věnuje již jedenáct.

V první třídě přišel ve škole na nábor a basketbal se mu tak zalíbil, že u něj vydržel až doteď. „Je to pro mě především zábava,“ tvrdí.

„Samozřejmě pokud to člověk chce někam dotáhnout, musí to brát velmi vážně. Můj cíl je vždy odevzdat na hřišti vše, co dokážu,“ přidává.

Osobně si nerad dávám přehnané cíle, moc dopředu se nedívá. Spíš se snaží koncentrovat na každý zápas, kde po malých krůčcích dopředu. „Ale chtěl bych to dotáhnout do nejvyšší české ligy,“ přiznává.

Ke splnění snu mu ještě leccos schází, ale našlápnuto má slušně. V minulosti si vyzkoušel i fotbal, ale nakonec zůstal pouze jeho fanouškem.

„Původně jsem měl jako sport číslo jedna tenis, který jsem hrál opravdu dlouho a pár let i kombinoval s basketbalem. Teď trávím zase hodně času v posilovně v Atomy Sport-clubu v Kroměříži, kde mám výborné podmínky,“ říká.

„Díky tomu byla moje adaptace na mužský basketbal mnohem snazší, protože jsem zvládl alespoň lehce dohnat ten velký váhový rozdíl u starších hráčů,“ dodává.