„Podobně hořkou zkušenost jsem zažil na závodě v Portugalsku. Také jsem před poslední ereztou držel vedení, dokonce několikaminutové, abych pak havaroval. V danou chvíli jsem se cítil mizerně, byl jsem psychicky rozbitý. Tak to ale v motorsportu chodí, je to součást hry,“ trpce se pousmál nakonec stříbrný Nor Andreas Mikkelsen.

„Cítím, že Erik si zasloužil vyhrát. Může se zdát, že nám vítězství spadlo do klína, ale takový je motorsport. Erik je ještě mladý kluk, udělal chybu na poslední vložce, toto se stává. Musí se z toho poučit. Od sobotní Pinduly kraloval, ale bohužel to nedotáhl do konce,“ pokrčil rameny 39letý donedávna ještě tovární pilot Škody motorsport Jan Kopecký, jenž se tak radoval z devátého prvenství a šestého v řadě na Barumce.

„Každopádně to byla opravdu těžká rallye, kvůli měnícím se podmínkám nejtěžší, kterou jsem zde zažil,“ přiznal Kopecký, po roční přestávce navíc již v předstihu jistý český šampion. Podeváté v kariéře. „Mám velkou radost, náš mladý a narychlo složený tým si to zasloužil,“ dodal hrdě.

O čtyřicet vteřin za rodákem z Opočna dorazil po dnešku nový lídr evropského šampionátu Nor Andreas Mikkelsen, bronz bral Filip Mareš, všichni piloti Škody Fabia Rally2 Evo.

„Opět se ukázalo, jak se vyplácí bojovat na Barumce do posledního kilometru. Hned jsem si vzpomněl na dva roky starý souboj s Ingramem, kdy jsme také před poslední sekcí prohrávali o necelou vteřinu. A opět to vyšlo. Jsem šťastný,“ vyznal se opět na Barumce třetí Mareš. „Letošní Barumka byla krásná a těžká. Co 500 metrů se podmínky měnily, v tom byla nejnáročnější, co jsem zažil,“ přiznal Mareš.

„Erika mi je líto, určitě zde zanechal parádní dojem a každý jej už chtěl vidět v cíli na prvním místě. Je to smůla, ale patří to ke sportu a v těžkých podmínkách je pořád blízko chybě a je jedno, jestli jedete první nebo desátý. Kdyby bylo sucho, bylo by to pro něj jednoduché a pohlídal by si to. Ale když stojíte na startu a nevíte, co vás čeká, byla každá erzeta loterií,“ dodal Filip Mareš.

Konečné pořadí 50. ročníku Barum Rally

1. Kopecký Jan / Hloušek Jan (Škoda Fabia Rally2 Evo) 2:00:07.2

2. Mikkelsen A. / Andersson Jonas (Nor., Škoda Fabia Rally2 Evo) + 40.1

3. Mareš Filip / Bucha Radovan (Škoda Fabia Rally2 Evo) + 1:40.2

4. Herczig Norbert / Ferencz Ramón (Maď., Škoda Fabia Rally2 Evo) + 1:44.0

5. Marczyk Miko / Gospodarczyk S. (Pol., Škoda Fabia Rally2 Evo) + 2:28.5

6. Llarena Efrén / Fernandez Sara (Šp., Škoda Fabia Rally2) + 3:09.4

7. Devine Callum / Fulton James (Ir., Ford Fiesta R5 MkII ) + 3:22.8

8. Jakeš Miroslav / Machů Petr (Škoda Fabia R5) + 4:50.7

9. Bonato Yoann / Boulloud B. (Fr., Citroën C3 Rally2) + 5:13.4

10. Koči Martin / Tureček Martin (Škoda Fabia Rally2 Evo) + 6:00.0

11. Semerád Petr / Persein Danny (Škoda Fabia Rally2 Evo) + 6:12.0

…

19. Bisaha Ondřej / Voltner Karel (Hyundai i20 R5) + 13:13.0