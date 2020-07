Špatná zpráva pro motoristické fanoušky. Jubilejní 50. ročník Barum Czech Rally Zlín se poslední srpnový víkend nepojede. Na středeční tiskové konferenci to oznámil ředitel podniku Miloslav Regner.

Ředitel Barum Czech Rally Zlín Miloslav Regner | Foto: Facebook Barum Czech Rally Zlín

„Bylo to velmi složité, mé nejtěžší rozhodnutí. Mrzí nás to o to více, že se hlásily hvězdné posádky. Nikdo ale nemůže vědět, jak se vše bude z epidemiologického hlediska vyvíjet,“ posteskl si šéf podniku.