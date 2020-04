„Buď se bude konat ve stanoveném termínu nebo vůbec. Přeložení na jiné období v tomto roce není z důvodu nabitého motoristického kalendáře prakticky možné,“ potvrdil šéf nejpopulárnější tuzemské motoristické akce Miloslav Regner.

„Hodně bude také záležet, jak se ke všemu postaví Autoklub České republiky, jak pomůže organizacím.“

I přes velmi nejistou dobu jsou pořadatelé Barumky optimisty a přípravy jsou v rámci možností v plném proudu.

„Věřím, že se situaci s koronavirem co nejdříve podaří dostat pod kontrolu a život se pozvolna začne opět dostávat do normálu. I za nás je na prvním místě zdraví a proto také všechna nařízení a doporučení vlády respektujeme,“ zdůraznil ředitel závodu.

Jak to aktuálně vypadá s organizací 50. ročníku?

Bez ohledu na to, co se děje, dál pokračujeme v přípravách a čekáme na rozhodnutí vládly. Neznámých je ale mnoho, o to je to náročnější. Ve hře jsou všechny varianty, přičemž posunutí termínu závodu nepřichází v úvahu. Jsem ale optimista, a i proto děláme vše, abychom byli nachystaní a připravení. Na rozdíl od ostatních tuzemských závodů je naše situace ještě komplikovanější, protože jsme i podnikem evropského šampionátu, kde se setkávají lidé z celého světa, což je při současných zavřených hranicích o to složitější.

Jste ve spojení i s FIA?

V neustálém, stejně jako s promotérem a významnými sponzory. Stejně jako my – nikdo nic neví, kdy vše skončí a co bude dál. Všichni situaci monitorujeme a vyměňujeme si informace. Kontakt je intenzivní, přičemž hledáme termín, do kdy by se mělo rozhodnout o pořádání či nepořádání.

Máte tedy nějaký?

Vzhledem k situaci si jej nechám pro sebe, nezlobte se. Každopádně všichni hledáme možná řešení. Hodně napoví, kdy se děti vrátí do škol. Pokud by již o prázdninách byla situace klidnější, mohou se v tuzemském šampionátu teoreticky využít i letní termíny.

Motoristický sport je závislý na financích od sponzorů. Máte zpětné reakce, jak si vedou vaši nejvýznamnější?

Jsme ve spojení, komunikujeme. Chápeme, že firmy nyní řeší existenční provozní záležitosti a její propagace je na aktuálně na posledním místě. I my se podle toho musíme zařizovat a hledat řešení, různá omezení.

Dá se Barumka odjet bez diváků?

Jak finančně, tak organizačně nikoliv. Už jen představa, jak uhlídat stovky kilometrů okolo tratí bez fanoušků, je neřešitelná. O zkrácení tratí je možné diskutovat, ale to jde proti našemu přesvědčení udělat letošní jubilejní Barumku výjimečnou. Klidně se může stát, že se jubilejní 50. ročník pojede až za rok, ale to by bylo krajní řešení, se kterým nyní nepočítáme. Děláme vše pro zdárný průběh soutěže v řádném termínu, tedy na konci srpna.

Barumka si v minulosti již několika problémovými situacemi úspěšně prošla. Naposledy zápasila s omezeními souvisejícími s prasečím morem….

Ale bylo i hůře. Současný stav se podobá tomu z roku 1997, kdy Moravu postihly povodně. Také po červencovém živelném útoku nikdo nevěděl, co bude. A byli jsme to právě my s Barum Rally, kdo dokázal nastartovat hotely a ekonomiku v regionu.

Vzhledem k omezením, museli jste už i vy propouštět zaměstnance?

Zatím ne, protože náš tým není velký. Co se týká Barum Rally, zde spolupracujeme s velkým množstvím externích spolupracovníků a dobrovolníků. Ale náplní našeho týmu není jen srpnový domácí podnik. Spolupracujeme na přípravě materiálů pro další motoristické podniky, nejen doma, ale i v zahraničí, kdy například chystáme itineráře, staráme se o GPS moduly či časomíru. Máme i autoškolu a dopravně zdravotní službu. Ve všech směrech jsme nyní ochromení, nyní jsme mimo jiné měli být v Německu a pracovat na itinerářích pro Deutschland Rally.

Již nyní byly některé akce z jarních měsíců přeloženy právě na přelom srpna a září. Bude to minimálně další organizační komplikace?

Týden před námi je Trnkobraní, podle mých informací týden po nás by měl teoreticky proběhnout odložený Filmový festival ve Zlíně. Nebude to žádná legrace. Nejdůležitější ale bude, abychom všichni byli zdraví! Pak se vše pozvolna rozjede a i na zábavu bude čas.