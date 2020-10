A to nejenže se ani nezapotili, ale navíc stále nemohou společně trénovat.

„Ve čtvrtek jsme obdrželi stanovisko z ústředí EHF z Vídně, že náš soupeř pro druhé kolo Otmar St. Gallen oficiálně opustil EHF cup. Důvodem je zhoršující se hygienická situace ve Švýcarsku,“ upřesnil manažer zuberského házenkářského klubu Michal Balhárek.

Dvojzápas se čtvrtým celek švýcarské ligy se přitom měl sehrát ve druhé polovině listopadu.

„Celou dobu jsme se snažili našemu soupeři všemožně vyjít vstříc tak, abychom splnili jeho požadavky a aby bylo odehrání dvojutkání pro oba kluby maximálně bezpečné. Byli jsme i ochotni odehrát obě utkání na hřišti soupeře. Nicméně celé to dopadlo tak, jak dopadlo. Samozřejmě by nás více těšilo, kdybychom si postup do další fáze vybojovali na hřišti,“ zdůraznil manažer.

Vedení klubu se přitom v minulých dnech snažilo kvůli právě listopadovým pohárovým povinnostem požádat ministerstvo o výjimky jak k sehrání zápas, tak i možného společného trénování.

„Situace sice není dobrá, ale já jsem v tomto směru optimista,“ říkal ještě nedávno trenér Zubří Michal Tonar.

„Otazníků a řešení je mnoho. Stejně jako je možné, že si letos pohár nezahrajeme,“ je realistou zkušený kouč.

Vzhledem k neutěšené situaci v tuzemsku se před týdnem vrátil domů do Plzně a přípravu valašského extraligového týmu řídí na dálku.

„Bohužel po skončení karantény nám další opatření trénovat ve skupinách nedovolila. Proto se všichni kluci, kteří jsou již zcela zdrávi, připravují individuálně. Ve spolupráci s kondičním koučem Kubou Bambuchem mají na každý den porci práce, kterou pak večer kontroluji, zjišťuji, jak se cítí a zda nepřichází komplikace,“ popisuje kouč s tím, že náplní je především běh a posilování s vlastním tělem.

„K dispozici mají i pár činek, kluci rozebrali naši posilovnu. Žádný speciální trénink s míčem se nekoná, to bychom se museli vrátit asi o padesát let zpět,“ směje se.

„Já se sice ve svých začátcích normálně připravoval i venku, na betonu, antuce a či škváře, ale nyní je jiná doba. Kluci potřebují speciální lepidlo na ruce, štěpák, navíc se nyní hraje výhradně v halách. Za nás to normální nebylo.“

A jak své svěřence kontroluje? „Nijak, prostě jim věřím. Jsou to profíci, kteří ví, že když něco ošulí, se pozná hned na prvním společném tréninku. Nemyslím si, že by si v této partě někdo něco chtěl ulehčovat,“ nepochybuje trenér Robe.

Aby se jeho výběr dostal do herní pohody a mohl absolvovat první mistrovské utkání po dlouhé pauze, bude potřebovat minimálně dva týdny společných tréninků v hale.

„Pak to jinak smrdí průšvihem, riziko zranění je vysoké,“ zdůraznil Tonar, podle kterého mohou být problémem i případné povinné testy celého týmu na koronavir.

„Nejsme na tom ekonomicky jako fotbal či hokej. Plošné testování si u nás v házené nemůže dovolit žádný tým, je to ranec peněz, které by dlouhodobě neutáhli ani sponzoři,“ má jasno.

Třebaže celek z Valašska nyní vede na vzdálenost 400 kilometrů, je kdykoliv připraven se vrátit.

„Tašku mám sbalenou u dveří, auto přichystané. Po odemčení haly jsem na druhý den v Zubří. Už se stejně jako hráči těším, až mi telefon s pozitivní zprávou zazvoní,“ dodal Michal Tonar.