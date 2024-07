I díky němu je v průběžném pořadí šampionátu na třetí pozici. Na stejné příčce loni skončil v celkovém hodnocení.

„Bedna by letos měla vyšší hodnotu,“ připouští rodák z Lukova u Zlína.

„Loni to bylo o něco jednodušší. Před probíhající sezonou mělo na titul pět lidí. Celkově to ještě bude těžké. Barumka hodně napoví. Může i rozhodnout,“ přemýšlí o tom, jaký vliv bude mít na konečné umístění.

Letos se v rámci Mistrovství České republiky odjely čtyři závody, body ze Šumavy se však vzhledem k tragické události na trati nepočítaly. V Českém Krumlově obsadil šesté místo, v Hustopečích zvítězil. Minulý víkend na bohemce dojel pátý.

Adam Březík. | Video: Deník

Osobně věří, že sezona by mohla být ještě lepší. Stále vidí prostor se posouvat vpřed.

„Vzhledem k výsledkům bych samozřejmě měl být pozitivnější. Na bohemce jsme však zaostali hodně,“ připomíná minutu a čtvrt ztrátu na prvního Stříteského.

„Udělali jsme tam pár chyb ve volbě pneumatik, na druhém Radostíně jsme po mé chybě nechali patnáct dvacet vteřin. Souhra okolností vytvořila ztrátu, se kterou nemůžeme být spokojeni,“ říká Březík jednoznačně.

„To stejné v Krumlově, tam to však pramenilo z technické závady. Každopádně to není to takové, jak bychom si představovali.“

Už před začátkem sezony se očekával hodně nabitý tuzemský šampionát. Zatím v něm rozhodují nepřesnosti.

„Spousta chyb byla i v Hustopečích. Byli jsme však odvážnější než Honza,“ vrací k měsíc starému úspěchu, kdy na legendárního Kopeckého získal náskok dvou vteřin a sedmi desetin.

„Dříve byl ještě schopný dohnat ztrátu defektu. Jede na hraně stejně jako my, myslím si, že už neví, kde hledat. Je to o drobných chybách a souhře náhod,“ uvědomuje si 28letý závodník.

Rivalita je zdravá, konkurence musí být. Adam Březík si i přes tyto okolnosti cení férového zacházení soupeřů.

„Primárně se soustředím na sebe. Mezi sebou však máme zdravé hecování. Dokážeme se normálně bavit, za tento přátelský vztah jsem rád. Není to vyhrocené,“ těší Březíka.

Tisková konference k 53. ročníku Barum Czech Rally Zlín (18.7.2024) arrow_left arrow_right info Zdroj: Deník/Radek Štohl 1/8 Přesně za měsíc končí letošní barumka. Při této příležitosti proběhla tisková konference k 53. ročníku.

V letošním seriálu zbývá odjet Barum Czech Rally Zlín (16.8. - 18.8.) a Rally Pačejov (20. - 22.9.). Ještě před tím se šikovný jezdec postaví na Evropu v Římě.

„Před pár lety jsem si usmyslel, že bych zde chtěl startovat, což se mi za pomocí partnerů podařilo. Užiju si závody na tratích, které mi nejsou známé. S desátým nebo i patnáctým místem bychom byli spokojeni,“ hlásí cíl akce konané na konci července.

Ve druhé polovině srpna pak už Březíka aspol čeká barumka. A pořádně tuhý boj.

„Jsme tady doma. Každoročně je to pro nás nejvíc, co může být, vždy se sem těšíme. Dokud budeme závodit, žádný start tady nevynecháme,“ vypálí ze sebe závodník, jehož navigátorem je Ondřej Krajča.

„Mám rád každou soutěž, každá je úplně jiná, každá přináší něco nového. Na nejvyšší příčce je právě barumka. Dělá to i domácí prostředí,“ dodává Adam Březík.