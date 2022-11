V obou jsou vypsané 4 kategorie. Dvě kategorie pro muže (muži 18 – 39 let, muži nad 40 let) a dvě kategorie pro ženy (ženy 18 – 39 let, ženy nad 40 let).

Prezentace probíhá mezi 9.30 a 10.45 hodinou. Startovné je 150 Kč (10 kilometrů) a 200 Kč (25 kilometrů).

,,Trasa povede po polních a lesních cestách v okolí Morkovic.,“ informuje jeden z pořadatelů Petr Vinklárek.

Poslední ročník Morkovského podzimního běhu se uskutečnil v roce 2019. V něm hlavní 10kilometrový závod vyhrál Brňan Petr Šťastný, který zlatou příčku vybojoval za čas rovných 33 minut. Mezi ženami si doběhla na prvním místě Klára Švecová (Atomy Sport – club Kroměříž, 47:46).