První dvě soutěže byly určeny pro pony jezdce. Pak již následovaly parkury pro velké koně. Pro děti, juniory i dospělé.

První dvě soutěže byly určeny pro pony jezdce. První místo v soutěži stupně ,,ZP" vybojovala se svým hřebcem Al-kham-sa Champagno 13tiletá Adélka Žákovská startující za JK Prusinovice. Tato dvojice urvala prvenství i ve druhé pony soutěži ,,ZLP".

Následovaly parkury pro velké koně, které začínaly od 10 hodin. První soutěží byla soutěž stupně ZM (90cm), kdy na místě nejvyšším stanula opět Adélka Žákovská se svou klisnou Sagánou L z JK Prusinovice.

Dalším v pořadí bylo dvoufázové skákání 100/110 pro děti a juniory. V této soutěži si první místo vyskákala Kristýna Nováková s koněm Le Royal z JK Hřebčín Albertovec. Následovala otevřená soutěž na stejném stupni obtížnosti, kde se vedení ujala Ing. Lucie Knotová na koni Silvar z PEDAG Equi Team z.s.

Divácky velmi atraktivní byl parkur se stupňovanou obtížností do 110 cm se žolíkem 120 cm. Zde si jezdci mohli vybrat, zda jako poslední překážku skočí obtížnější, ale lépe bodovaný skok tzv. žolíka na výšce 120cm, nebo skok ,,bezpečnější" na výšce 110cm. Nejrychlejší a s nejvyšším počtem dobrých bodů skončila Grúzová Barbora s koněm Athea ze Slovenska.

Předposlední soutěží byla soutěž stupně L* (115cm), která se jela s klasickým rozeskakováním. Do rozeskakování se po základním kole probojovalo celkem 10 dvojic z celkového počtu 27 startujících. S čistým kontem a nejrychlejším časem se prvenství ujal Hrbáček Tomáš s koněm May z JO Pegas Loučany, z.s.. Druhou příčku obsadil Karel Růžička s koněm Polar 2 z JS Ruf, z.s. a na třetím místě se umístila Ing. Michaela Fojtová s Langarem startující za SŠHS Kroměříž.

Závodní den uzavřel parkur stupně S* (125cm). Do závěrečného rozeskakování se dostaly celkem čtyři dvojice z celkových devíti. Prvenství urval Pavel Koláček s S-Classic z TJ Pávala, druhé místo obsadila Lucie Hladíková s More Than Breath z JK Morava Pravčice a na třetím místě skončil Jiří Uban s Ganetou startující za SŠHS Kroměříž.

Celkovým vítězem letošního ročníku Hanáckého poháru, který kombinoval nejlepší výsledek z posledních dvou soutěží (L* + S*) se stal Pavel Koláček s S-Classic u TJ Pávala.