Start hlavního 10 kilometrů dlouhého závodu, který je zároveň úvodním podnikem 12. ročníku Moravsko – Slovensko běžeckého poháru a jenž je zařazený i do 40. ročníku Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje 2020, je před místním kulturním domem ve 12 hodin. Tradiční únorový závod je také přeborem Mikroregionu Holešovsko v silničním běhu.

Celou akci zaštiťuje poslankyně Evropského parlamentu Michaela Šojdrová.

Atleti poběží na kopcovité trati z Prusinovic do Tučap a zpět. Prezentace probíhá mezi 9. a 11. hodinou. Od 9.40 hodin na zkrácených tratích poměří síly žákovské a dorostenecké kategorie.

Mužský traťový rekord drží z roku 2009 Tanzánec Ezekiel Jafari Ngimba, který zaběhl čas 29:26. Mezi ženami doposud nebyl překonán čas 34:37 olomoucké Petry Kamínkové ze sezony 2002.

V loňském roce v Prusinovicích triumfovali Ukrajinec Alexandr Matviichuk hájící barvy slovenského Demolexu Bardejov (31:58) a mezi ženami díky času 36:59 Adéla Stránská z Iscarexu Česká Třebová.

,,K letošním největším favoritům patří mistři světa v běhu do vrchu v družstvech z loňského listopadu v Argentině Marek Chrascina z TJ TŽ Třinec, Jan Janů z Hvězdy Pardubice a další Třinečák Tomáš Lichý. O co nejlepší umístění zabojuje také reprezentant AK Kroměříž Tomáš Navrátil, který na začátku února ladil formu na Kanárských ostrovech. Mezi ženami přijede obhajovat loňské prvenství Adéla Stránská z České Třebové. Té na loňském světovém šampionátu v běhu do vrchu jenom těsně unikla medaile. V Argentině skončila na čtvrtém místě.

Její největší soupeřkou bude šestá žena z prosincového mistrovství Evropy v krosu v portugalském Lisabonu v kategorii do 23 let Aneta Chlebíková. Třinecká vytrvalkyně se může ještě pochlubit ziskem stříbrné medaile na mistrovství republiky v běhu na 5000 metrů na dráze i druhým místem na mistrovství republiky v silničním běhu na 10 kilometrů. Do hodnocení sedmičky nejlepších se bude snažit doběhnout také Martina Novotná z AK Kroměříž. Na startu nebude chybět ani dvanáctinásobná vítězka Rohálovské desítky Petra Kamínková z Olomouce, jež se po zranění opět vrací do formy,“ informuje ředitel závodu Ondřej Němec.

Loni se v hlavním desetikilometrovém závodu v Rohálovské desítce představilo ve všech kategoriích 478 vytrvalců. Na zkrácených tratích si ve 14 kategoriích zazávodilo ještě 190 dětí.

,,Letos máme v hlavním závodu už tradiční účastnický limit 600 běžců. K tomu si dopoledne zazávodí ještě kolem 150 dětí. Každý v cíli dostane originální hrníček z Rusavské keramiky,“ prozradil Němec.

Jeho pořadatelský tým připravil lákavé zpestření sobotního programu na Hané.

,,Chystáme tradičně hodnotně dotovanou diváckou tombolu. V ní bude první cena horské kolo Force. Diváci si mohou zatipovat na čas vítěze a všichni budou mít možnost ochutnat domácí gurmánské speciality v bufetu u hasičů. Postaráme se i o zábavu pro děti. Zajímavý je i čestný host, protože k nám zavítá halový mistr Evropy z běhu na 1500 metrů z Prahy 2015 český reprezentant Jakub Holuša. Ten se navíc aktivně zúčastní Rohálovské desítky. V ní si chce po návratu ze soustředění v Jihoafrické republice otestovat vytrvaleckou připravenost,“ zve k návštěvě do Prusinovic všechny aktivní i pasivní sportovce Ondřej Němec.

Hlavní organizátor oblíbeného únorového sportovního podniku v Prusinovicích závěrem ještě upozorňuje, že letošní 27. ročník Rohálovské desítky se znovu započítává i do Rohálovského duatlonu, jehož součástí je ještě 11. ročník závodu horských kol RAAB Rohálovská padesátka, který se koná v sobotu 25. dubna.