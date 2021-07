Trať, která má převýšení 1000 metrů, povede převážně po zpevněných lesních cestách směrem na Kotojedy, kopec Bunč a zpět do Kroměříže. Cíl je opět na Výstavišti Floria.

Pořadatelé budou hodnotit celkem 5 mužských kategorií, 2 ženské kategorie a kategorii juniorů.

Také letos se v rámci Chřibské padesátky pojede 33 kilometrový závod. Ten má převýšení 620 metrů. V něm poměří síly muži do 19 let, muži nad 19 let, ženy do 19 let a ženy nad 19 let. Tento závod odstartuje ve 12 hodin.

,,Oba závody jsou otevřené pro širokou veřejnost,“ upozorňuje hlavní organizátor Vladimír Kučera.

Na Hané se v obou závodech očekává účast zhruba 400 bikerů.

V loňském roce se Chřibská padesátka vzhledem k pandemii koronaviru nekonala.

Poslední ročník se jel v roce 2019. V něm padesátikilometrový závod mužů vyhrál v čase 1:44:55 olympijský vítěz v cross country z Londýna 2012 Jaroslav Kulhavý (Česká spořitelna – Accolade).

Mezi ženami byla nejrychlejší Sabina Macháňová z formace Bikecentrum Olomouc. Bikerka z Hané první místo vybojovala za čas 2:12:09.