KDY: úterý 5. listopadu od 17.00

KDE: SVČ Včelín Bystřice pod Hostýnem

ZA KOLIK: zdarma

Soutěž se bude konat v úterý 5. listopadu od 17 hodin v areálu Střediska volného času Včelín. Marmeládu budou ochutnávat a hodnotit návštěvníci podzimní slavnosti Uspávání broučků s lampionovým průvodem. Vítězové obdrží zajímavé ceny. Marmelády mohou lidé donést do kanceláře střediska nejpozději do čtvrtka 31. října v čase od 7 do 15 hodin nebo dle domluvy i později.