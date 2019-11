KDY: čtvrtek 7. listopadu - sobota 9. listopadu

KDE: Městské kulturní středisko Chropyně

Ve čtvrtek a v pátek od 16 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin mohou lidé přinést do městského kulturního střediska veškeré dámské, pánské a dětské oblečení z bavlněného materiálu, lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky, nepoškozené zimní oblečení a kožené věci, například bundy, kabelky nebo peněženky. Lidé mohou darovat také nepoškozené záclony, deky, knihy, plyšové hračky, spací pytle, péřové přikrývky a polštáře nebo nové boty. Čisté věci je třeba přinést v igelitových pytlích nebo v krabicích.