Řidič po projetí zákazu vjezdu nereagoval na výstražné světelné zařízení včetně nápisu STOP a místo toho začal ujíždět.

„Vjel na pěší lávku přes řeku Moravu, pokračoval přes chodník a trávu na přechod pro chodce v ulici Spáčilova a na protější chodník v ulici Oskol, kde také přejel přes trávu zpět na silnici,“ popsal mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek a doplnil, že rychlá hazardní jízda řidiče pokračovala přes Husovo náměstí směrem na ulici 1. máje, kde se řidič ve vozovce otočil, přejel ostrůvek, najel do protisměru na chodník u restaurace U Ferbínka a po chodníku pokračoval až do ulice Tylova.

Projel středem Velkého náměstí

„Z Tylovy ulice vjel do zákazu vjezdu jednosměrné komunikace na Riegrovo náměstí a do ulice Farní. Pokračoval na Velké náměstí, kde jel prostředkem náměstí a otočil vozidlo do ulice Kovářská. Hlídka se pokoušela několikrát vozidlo předjet, ale řidič předjíždějícímu služebnímu vozidlu kličkováním a riskantní jízdou vždy tento záměr znemožnil. Na Milíčově náměstí vjel opět na přechod pro chodce a přes chodník vjel do ulice Kpt. Jaroše. Poté ujížděl ulicí Velehradská, aby odbočil do Havlíčkovy ulice a z ní do zmíněného areálu psychiatrické nemocnice,“ popsal Kubiš.

Drogy mu prý někdo podstrčil

Pracovník psychiatrické nemocnice poté zavřel závoru. Řidič musel auto zastavit a následně ho hlídka zadržela.

„Třicetiletý muž uvedl, že ujížděl kvůli drogám, že kouří marihuanu a možná, že u něj hlídka najde drogy i v autě, ale ty mu tam někdo určitě podstrčil,“ doplnil Kubiš. Případ strážníci pro podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky předali hlídce Policie ČR.