Zapadl s autem v bahně, málem zapálil les

Do neočekávané situace se dostal řidič, který jel v pátek v devět hodin večer po lesní cestě za obcí Roštění. Vozidlo zapadlo do bahnitého terénu. Muž se delší dobu snažil z bahna vyjet, to se mu ale nepodařilo.

Motor jeho automobilu náročnou situaci nevydržel a začal hořet. Z vozidla se požár rozšířil na nejbližší stromy. „Po příjezdu hasičů bylo vozidlo celé v plamenech. Požárníci uhasili auto jedním proudem, nejbližší stromy ochlazovali vodou,“ popsala mluvčí hasičů Zlínského kraje Lucie Javoříková. Z vozidla zbylo jen ohořelé torzo, škodu jeho majitel vyčíslil na deset tisíc korun.Hasiči ještě místo požáru zkontrolovali termokamerou, aby mohli dohasit skrytá ohniska. Při dopravní nehodě se zranili dva řidiči Přečíst článek ›

Autor: Martina Valentíková