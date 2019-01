Kroměřížsko – Celkem k devíti nehodám vyjížděli ve středu kroměřížští dopravní policisté. Namrzlé vozovky pokryté čerstvě napadaným sněhem totiž potrápily řadu řidičů. Téměř všechny události se ale naštěstí obešly bez zranění: lehké utrpěla pouze spolujezdkyně v osobním autě při nehodě na křižovatce u Troubek.

„Řidič tam nedal přednost vozu jedoucímu po hlavní silnici," popsala kroměřížská policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Hrozivě zpočátku vypadala také havárie osobního auta mezi Kvasicemi a Bělovem. Řidička tam dostala na kluzké cestě smyk, vyjela mimo cestu a havarovala ze srázu. Auto se přitom přetočilo přes střechu.

„Uvnitř vozu se navíc nacházely tři děti. Záchranáři celou osádku pro jistotu převezli do nemocnice k vyšetření. Nakonec se naštěstí ukázalo, že nikdo nebyl zraněn," informovala Kyšnerová.

Hned čtyři nehody pak policisté řešili v Míškovicích, kde to hodně klouzalo.

„Jedno z aut tam narazilo do autobusu, který stál v zastávce, druhé do stojanu na kola a jiná dvě auta vrazila do dopravních značek," vyjmenovala mluvčí.

Ke střetu dvou osobních vozidel došlo také v křižovatce u Martinic, kde jeden z řidičů nedal přednost v jízdě automobilu na hlavní silnici.

„Další dvě nehody pak dopravní policisté evidovali v Hulíně. Auta tam narazila do dopravní značky a do středového ostrůvku," uzavřela Kyšnerová.