V uplynulém roce zemřelo při dopravních nehodách na Kroměřížsku deset lidí

V loňském roce řešili dopravní policisté na silnicích Kroměřížska 872 nehod. Předloni to bylo 815. Při nehodách přišlo v uplynulém roce o život deset lidí, v roce 2021 to bylo šest lidí. Vyplývá to z policejních statistik.

Tragická srážka citroenu a octavie u Střílek, 19. dubna 2022 | Foto: HZS Zlínského kraje