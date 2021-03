Vyjížděli například k páru mladých lidí, který špatně odbočil při sestupu do údolí. Oba se ocitli v hlubokém sběhu, vyčerpaní a nevěděli, jak dál.

„Vybavení ovšem neměli ani tak do hor, jako spíš na vycházku do města. Především obuv, sice sportovní, ale nanejvýš na procházku zámeckým parkem. Podobný případ jsme pak řešili na hřebenech, kde do rozměklého sněhu v nočních hodinách zapadl mladík s přítelkyní v šestém měsíci těhotenství,“ popsal dění v pohoří Pavel Masopust, zasahující člen Horské služby Beskydy s tím, že slečna měla dokonce dámskou kabelku.

Horští záchranáři upozorňují, že v posledních dnech je v údolních partiích větší zima a cesty jsou zcela zledovatělé. Naopak ve vyšších partiích hor je slunečno a hluboký sníh je již rozměklý.

Vyčerpané děti

„Pak se lehce přihodí to, co se stalo mladé rodině s dvěma malými dětmi, opět v nedostatečném oblečení a obutí. Vydali se mimo značené cesty, bořili se do rozměklého sněhu a děti se zcela vyčerpaly, takže jsme je museli najít a náročným terénem transportovat do bezpečí,“ vylíčil další případ Pavel Masopust.

Pro starší dámu letěl vrtulník

Nebylo to naposledy, co měli záchranáři v Beskydech plné ruce práce.

„Zasahovali jsme u paní středního věku, kterou postihly během výletu mohutné křeče z nedostatku hořčíku v krvi. A ve chvíli, kdy jsme jí předávali rodině, ohlásili nám zdravotní potíže u jiné, starší paní,“ řekl zasahující záchranář Marcel Svoboda.

V druhém uváděném případě musel nakonec přiletět i vrtulník letecké záchranné služby, pozemní transport pacientky by totiž podle Svobody představoval značný problém a zdržení.

Velká část případů, které členové Horské služby v uplynulých dnech museli řešit, byla zaviněna nedostatečným vybavením a neznalostí bezpečného pohybu v horách.

„Znovu a znovu, přes naše častá a důrazná varování, se do pohoří vydávají lidé v oblečení, které je vhodné maximálně k návštěvě obchodního centra. Neuvědomují si, že ani Horská služba nedokáže být u jejich problému okamžitě a záchrana je často časově náročná a transport obtížný,“ varoval návštěvníky náčelník Horské služby Beskydy Radan Jaškovský.