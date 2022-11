„Ihned po nárazu zraněnému cyklistovi poskytl řidič první předlékařskou pomoc, ve které dál pokračovali hasiči až do předání muže posádce zdravotnické záchranné služby. Poté hasiči pomohli s transportem cyklisty do sanitky, která jej převezla do nemocnice,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Javoříková.