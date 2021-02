Dvě řidičky bouraly ve středu dopoledne na zledovatělé silnici. A to prakticky na stejném místě u Lubné na Kroměřížsku.

Nehoda dvou řidiček u Lubné na Kroměřížsku - 3. 2. 2021 | Foto: Deník / - HZS Zlínského kraje

„Jako první zde sjela do příkopu řidička, vezoucí dvě děti. Těm poté hasiči předali dráčky Záchranáčky. Pár minut na to druhá řidička, jedoucí po stejné silnici, skončila se svým autem na střeše. Žena s malými dětmi vyvázla bez zranění. Druhá řidička skončila v péči posádky zdravotnické záchranné služby, která zraněnou odvezla do nemocnice k dalšímu vyšetření,“ popsala nehodu krajská mluvčí hasičů Lucie Javoříková.