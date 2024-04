Silnici I/50 u Střílek na Kroměřížsku uzavřela ve středu dopoledne krátce po desáté hodině vážná dopravní nehoda, u které vyhasl jeden život a další čtyři lidé se zranili. Na místě zasahovali všechny složky integrovaného záchranného systému. Policie odkláněla provoz.

Vážná dopravní nehoda uzavřela silnici I/50 u Střílek na Kroměřížsku. | Foto: PČR

„Sedmatřicetiletá řidička osobního vozidla Škoda Octavia jedoucí od Uherského Hradiště jela z doposud přesně nezjištěných příčin v protisměru, kde se následně čelně střetla s protijedoucím vozidlem Škoda Karoq. Její spolujezdkyně svým zraněním na místě podlehla. Samotná řidička octavie a další dva spolujezdci utrpěli zranění. Zraněn byl i řidič karoqu,“ informoval policejní mluvčí Radomír Šiška.

„U nehody zasahovaly čtyři jednotky. Hasiči po příjezdu na místo vyprošťovali tři osoby, které zůstaly zaklíněny ve vozidlech. Vyprostili je s využitím páteřové desky, na kterou danou osobu položili a vytáhli ven. Hasiči následně zasypávaly sorbentem uniklé provozní kapaliny a budou provádět likvidační práce, tedy naložení nabouraných aut na vůz odtahové služby a úklid vozovky od použitého sorbentu a střepů a úlomků z aut,“ informovala mluvčí HZS ZLK Lucie Javoříková.

Mluvčí Zdravotnické záchranné služby (ZZS) Zlínského kraje Gabriela Netopilová Sluštíková uvedla, že na místě zasahovali čtyři posádky, z toho jedna s lékařem a letecká záchranná služba z Brna.

„V péči jsme měli čtyři osoby, další osoba bohužel utrpěla zranění neslučitelná se životem,“ uvedla mluvčí.

Dva lidé byli sanitkou převezeni na urgentní příjem do KNTB ve Zlíně, dalšího odvezli na chirurgii do Uherského Hradiště. Pro jednoho byl povolán vrtulník a byl letecky přepraven do Brna.

Kroměřížští kriminalisté společně s dopravními policisty nehodu nadále šetří.

Policie žádá o pomoc svědky

„V souvislosti s touto dopravní nehodou hledáme svědky této události. Uvítali bychom také záznamy z palubních kamer, na kterých je vidět jízda černé octavie v protisměru. Svědci nás mohou kontaktovat na lince 158 nebo na telefonním čísle dopravních policistů 735 780 170,“ vyzval svědky policejní mluvčí.