„Devětatřicetiletý řidič vozidla Volkswagen Passat jel od Bělova na Kvasice. Podle dosavadních informací nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, stavu a povaze komunikace a povětrnostním podmínkám, překročil nejvyšší povolenou rychlost mimo obec, díky čemuž vjel v levotočivé zatáčce na nezpevněný okraj vozovky, poté přejel do protisměru, kde se střetl s vozidlem Volkswagen Golf,“ popsala nehodu policejní mluvčí Barbora Balášová.

Vážná nehoda u Kvasic, dvě těžká zranění

Dodala, že řidič passatu ve smyku přejel znovu na pravou nezpevněnou krajnici, pak do protisměru a vlevo mimo cestu, kde narazil do směrového sloupku, náletových dřevin a do vzrostlého stromu.

„Řidiče, dvaatřicetiletého spolujezdce a třiadvacetiletou ženu sedící na zadním sedadle odvezli záchranáři do nemocnice ve Zlíně. Vzhledem ke zranění nebylo u řidiče možné na místě provést dechovou zkoušku,“ informovala mluvčí.

Řidič a spolujedoucí z golfu vyvázli bez zranění. „Dechová zkouška byla u čtyřiačtyřicetiletého muže negativní. Spolujezdec z passatu zraněním v nemocnici podlehl,“ uvedla mluvčí s tím, že kriminalisté nehodu i nadále vyšetřují.